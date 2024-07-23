人民网北京7月23日电 （欧阳易佳）今日，国家林草局召开打击破坏林草资源违法行为新闻发布会。发布会上，国家林草局资源司司长刘克勇公开通报2024年第二批毁林毁草典型问题。

此次通报问题共10个，包含内蒙古、广西、山西、陕西、广东、青海、湖南、江西、安徽等八个地区，主要涉及毁林开垦，毁草开垦，毁林修建道路、建设管护用房，占用林地用于采石采矿、建设办公楼等问题。

刘克勇表示，此次公开通报的10个问题，国家林草局将督促有关地方依法依规严肃查处，不折不扣推进问题整改，按要求恢复林草植被。

发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

2018年以来，国家林草局挂牌督办51个破坏林草资源问题严重地区和67起毁林毁草典型案件，公开通报59个典型问题，警示约谈41个相关地区人民政府负责同志，有力地推动了案件查处整改。

5月17日，国家林草局已经公开通报了2024年第一批10个毁林毁草典型问题。刘克勇介绍，第一批10个毁林毁草典型问题通报两个多月来，查处整改工作取得了显著进展。

“内蒙古自治区和林格尔县未经许可占用草原林地问题已查处整改到位。云南省耿马县、辽宁省建平县和甘肃省金塔县毁林毁草开垦问题，以及贵州省惠水县开采灰岩矿擅自占用林地、山东省枣庄市破坏林地、福建省漳州市非法采伐林木破坏林地等6个问题，公安机关已立案侦查，植被已恢复或补办使用林地草地手续。”刘克勇说，“新疆维吾尔自治区阿勒泰市虚构基础设施项目占用林地、河南省郑州市擅自占用林地、广西壮族自治区靖西市破坏林地等3个问题，目前正在查处整改。”

截至目前，第一批通报10个问题的查处整改中，采取刑事强制措施16人，行政罚款503万元，原地和异地恢复植被1683亩，追责问责76人。

刘克勇表示，下一步，国家林草局将按季度通报破坏林草资源典型问题，进一步加大对毁林毁草违法行为的打击力度，以高水平保护促进林草事业高质量发展，为建设生态文明和美丽中国作出新的更大贡献。（实习生徐皓萱对此文亦有贡献）

附录：2024年第二批10个毁林毁草典型问题

1.内蒙古自治区扎鲁特旗包某毁草开垦480.84亩

2.内蒙古自治区磴口县刘某毁林开垦217.73亩

3.广西登高集团田东水泥有限公司擅自占用林地1048.71亩

4.山西省天镇县东瑞农业科技发展有限公司毁林724.35亩

5.陕西省宜君县秦某等在陕西太安省级自然保护区内毁林开垦437.8亩

6.广东省惠州市尖笔峰农业有限公司毁林528.6亩

7.青海省河南蒙古族自治县黄南州天顺建设有限公司毁坏草地80.51亩

8.湖南省攸县远大水泥有限责任公司擅自占用林地138.4亩

9.江西省上栗县嘉泰烟花制造有限公司毁坏占用林地79.44亩

10.安徽省旌德县瑞发矿业公司擅自占用林地53.32亩

(责编：罗知之、高雷)

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