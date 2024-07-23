人民网记者 王绍绍

水是支撑经济发展的战略性资源。近日，工业和信息化部办公厅印发《关于开展2024年工业废水循环利用典型案例征集工作的通知》，开展工业废水循环利用典型案例征集工作，推动更多企业提升用水效率，实现节水减污新跃升。

近年来，我国工业用水效率不断提升，工业废水高效利用成效显著，工业绿色发展取得积极发展，新型工业化深入推进，为经济高质量发展持续增添绿色新动能。

工业是我国用水重要领域之一，工业废水循环利用是一项长期艰巨的任务。清华大学环境学院教授胡洪营在接受人民网记者采访时表示，我国水资源总量丰富，但人均水资源量仅为全球平均水平的1/4，正常年份缺水500多亿立方米。同时，随着工业化进程的加快，产品种类多样化导致工业废水成分更趋复杂，废水排放量增加，水资源供需矛盾突出。

经过多年努力，我国工业废水循环利用总体上取得积极进展，工业节水效果显著。数据显示，2023年全国规模以上工业用水重复利用率达到了93%以上，万元工业增加值用水量为24.3m3，较2020年下降20%左右，累计建成节水型工业企业2.1万个，工业节水和废水高效利用成效突出。

“绿色发展是新型工业化的生态底色，这要求我们必须走出一条资源消耗低、环境污染少的可持续发展道路。”胡洪营表示，推进工业废水循环利用是缓解我国水资源短缺、水环境污染等问题的重要手段，对推动相关产业技术改造升级，促进工业绿色发展，擦亮新型工业化生态底色具有重要意义。

加强技术创新，拓展废水高效循环利用空间，各地积极推出有效实践方案。河北沧州临港经济技术开发区开展污水管网改造，通过“一厂一管”集中处理污水后回用于生产过程，实现降本增效；首钢迁安钢铁研发钢铁生产综合废水脱盐及膜长寿命控制技术，解决了反渗透膜清洗频繁和寿命较短问题；新疆某家化工企业使用市政污水处理厂生产的再生水用于冷却塔循环水补水，让再生水完全代替循环冷却水，实现水资源充分循环利用和高效配置。

创新工业废水高效利用方式，智能化管控成为有力支点。宝钢湛江钢铁通过集中管控、大数据分析、图像识别等技术，实现“生产监控一幅图、全厂水量一张表”；在四川泸州，一家化工企业通过给中水回用、污水处理、循环水等生产环节安装监控系统，基本实现自动化程序控制。工业废水是否达标排放、生产设备是否安全运行，在总调度室大屏上一览无余，实时监测工业废水循环利用情况，及时预警设备隐患。

胡洪营认为，提升废水循环利用的数字化管理、网络化协同水平，建立废水循环利用全过程管控体系和风险防控预警体系，搭建智慧管理平台，有助于废水循环安全利用，进一步提高循环利用水平。

以废水循环利用带动工业水效提升，助力新型工业化，政策标准体系正不断完善。此前，十部门印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》，部署全面推进污水资源化利用。作为污水资源化利用“1+N”政策体系重要一环，工业和信息化部印发《工业废水循环利用实施方案》（以下简称《实施方案》），提出以六类典型工业行业为重点，部署七项关键任务，为进一步推进工业废水循环利用描绘了清晰的线路图。

《实施方案》发布以来，各地积极响应。四川印发《四川省推进工业废水循环利用实施方案（2024-2026年）》，提出聚焦重点用水行业，形成各有侧重的废水循环利用模式。山东印发深度节水控水重点工作任务清单，开展重点监控用水企业培训，深入实施园区循环化改造，因地制宜、多点发力，激励企业主动实施节水改造和废水循环利用，加快形成废水高效循环利用新格局。

如何推动工业废水循环利用迈上新台阶？胡洪营建议，在开展典型场景遴选基础上，应在技术、标准、机制上协同发力，推动废水循环利用技术创新与推广应用，加快工业废水循环利用技术、管理、评价等标准制修订，加强政策衔接、部门协同，进一步提升工业废水循环利用水平。

激活动力促进工业废水高效利用的关键所在。“各地要进一步完善废水循环利用激励机制，加大财政资金对工业废水循环利用项目的支持力度，出台推动工业绿色发展的产融合作专项政策，提高企业参与工业废水循环利用的积极性。”胡洪营说。（李丹滢对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经