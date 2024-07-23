人民网北京7月23日电 （记者许维娜）入夏以来，“清凉经济”正成为文旅市场的新热点。应对这一热潮，各地文旅部门不断创新举措，将“凉资源”转化为“热经济”，激活文旅消费。

业内人士表示，当前火热的“清凉经济”正是消费活力增强的一个缩影，不仅映射出中国文旅产业不断向前的发展态势，也推动着各地文旅部门迎着夏日消费热潮积极行动。

当前，辽宁沈阳正成为“清凉经济”发展热潮的响应者。沈阳市文化旅游和广播电视局局长刘克斌此前公开表示，今年夏季，沈阳将以“夏日享清凉，欢乐在沈阳”为主题，围绕酷爽沈阳、艺动沈阳、夜游沈阳、博览沈阳、活力沈阳和悠然沈阳六大板块，推出530余项文体旅活动。

挖掘“清凉经济”市场潜力，关键在于提升产品和服务的多样性。据统计，水上乐园、泳池等消暑场所成为人们的首选去处，门票销量和游客数量均呈现出显著的增长趋势。

持续高温天气，孩子们换上泳衣，沿着长长的水上滑道疾驰而下，水花四溅中，孩童们的笑声四起，暑热仿佛瞬间消散。

7月20日，位于沈阳市沈北新区的七星海世界亲子主题水上乐园，在经过全面升级后重新开业，吸引了不少游客纷至沓来，亲身体验乐园的新变化。据了解，该项目由国有企业和民营企业携手主导，双方实现优势互补，共同打造这一旅游新亮点。

开业首日，乐园便接待了超过万人次的游客。游客李女士表示：“这里的水上设施丰富，孩子玩得特别开心，我们也能在旁边休息，很适合全家一起来。”刘先生则称赞：“乐园的服务不错，工作人员都很热情，下次还会再来。”

沈阳盛京文旅集团董事长郑浩表示，为盘活当地文旅资源，其对原有的实体运营项目进行了深度改造与升级，现已将其转型为全年无休、全天候开放的全新旅游体验乐园。这一转变不仅为游客提供了更丰富多元的旅游体验，同时也反映了当地在积极推动全域旅游高质量发展和把握“清凉经济”市场机遇方面的努力。

如何进一步提振夏日消费热度？郑浩介绍，此次重装开业的乐园不仅在规模上进行了大幅扩展，更在游乐设施和游客体验上进行了全面革新。乐园秉承“全天候、全季节、室内外”的设计理念，打破了传统水上乐园受天气和季节限制的瓶颈，确保游客在任何天气条件下都能享受到水上游乐体验。

针对当前旅游市场的变化，尤其是亲子游和家庭游的兴起，旅游产品也在持续创新。

“从游客心理出发，理解并满足他们的需求是提升旅游体验的关键。”郑浩表示，乐园特别注重亲子互动与科技融合，新引入的“卡皮巴拉”小伙伴项目成为亮点。该项目通过增强亲子互动体验，让小朋友们在与可爱动物的互动中收获更多欢乐，同时加深了家长与孩子之间的情感联系。此外，乐园还巧妙地融入了现代科技元素，为游客带来传统游乐项目与现代科技结合的新奇感受。

显而易见，今年我国文旅市场的显著特点，正是得益于从业者们审时度势、灵活应变的“变革”精神。比如，沈阳正不断探索文旅新玩法，力求突破“冬季限定”的束缚，以崭新的姿态迈向“四季常青”的发展新征程。

“为实现乐园的持续发展，必须坚定不移地提供优质的服务，并持续推动品质的提升。”谈及未来规划，郑浩透露，乐园将在冬季增设温泉体验等项目，并致力于进一步提升服务质量，期待通过两到三年努力，将乐园影响力进一步扩大。

在“清凉经济”的推动下，旅游市场从业者在主动求变的同时，仍需坚守对消费者的敬畏之心。目前，乐园已吸纳附近居民就业340人，并计划在未来一年内再增加100个以上就业岗位，以加强人才队伍建设。

如何更好满足游客的消费需求？业内专家建议，应走融合发展之路，积极促进“清凉经济”与多元业态的深度融合。同时，注重用户体验的优化和营销策略的创新也是关键。通过引入新技术、新玩法以及个性化服务等方式，不断提升游客的满意度和忠诚度，确保市场的长期繁荣与稳定发展。

(责编：罗知之、高雷)

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