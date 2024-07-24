栗翘楚、实习生钟文玥

近日，在青岛大港口岸监管作业场所内，121辆挖掘机、推土机等工程机械经海关关员查验后蓄势待发，准备搭船前往印度尼西亚、坦桑尼亚等共建“一带一路”国家。

在全球范围内，超八成的国际贸易通过海上运输实现，海运是中国外贸的“大动脉”。近日，交通运输部规划研究院发布的《中国港口运行分析报告（2024）》（以下简称《报告》）显示，2023年中国外贸海运量已占全球海运量的30.1%，较上年上升2.2个百分点，凸显中国外贸大国的地位。

货运增加、航线拓宽、造船水平持续提升，是我国外贸海运的关键词。

《报告》显示，2023年，在外贸需求回暖、全球贸易体系重塑等因素推动下，中国外贸海运规模增长较快，全国沿海港口外贸吞吐量达49.6亿吨，同比增长9.6%。

在全球范围内，超八成的国际贸易通过海上运输实现，如果说海运是中国外贸的“大动脉”，那么港口就是动脉连接的重要器官。

炎炎夏日，浙江宁波舟山港一派繁忙景象。据浙江省港航管理中心公布的数据显示，上半年，宁波舟山港完成货物吞吐量7.08亿吨，同比增长4.2%；完成集装箱吞吐量1916.5万标准箱，同比增长8.4%。

广西北部湾，蜿蜒绵亘的海岸线串联北海、钦州、防城港3座港口城市，尽显“一湾相挽十一国、良性互动东中西”的独特区位优势。今年上半年，北部湾港进一步优化航线网络体系建设，织密北部湾港与RCEP国家直航精品航线网络，完成货物吞吐量1.57亿吨，同比增长5.46%，其中集装箱完成432万标箱，同比增长19.76%。

从渤海湾到长三角，从珠三角到北部湾，中国各大沿海港口货物吞吐量正在快速增长，其中不少港口吞吐量年增速超过10%。《报告》显示，2023年货物吞吐量超2亿吨以上的中国沿海港口共有23个。

受船舶制造的长周期属性影响，港航相关行业具有较强的可预测性。据工信部数据，今年上半年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量全面增长。1至6月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.0%、74.7%和58.9%。

“航运是全球贸易的重要动脉，也是加快构建‘双循环’新发展格局的重要纽带。”大连海事大学航运经济与管理学院副院长黄庆波表示，近年来，在全球航运高需求、高运价的背景下，船东增加新船订单需求激增，中国造船业抓住了这一机遇。同时，随着我国造船业技术水平不断提升，通过积极转型、参与国际市场，为自身发展不断积蓄力量。

(责编：乔业琼、高雷)

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