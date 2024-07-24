人民网记者 乔业琼

消费作为经济增长的主引擎，一直备受市场关注。最新发布的统计数据显示，今年上半年，社会消费品零售总额23.6万亿元，同比增长3.7%。上半年最终消费支出对经济增长贡献率为60.5%，拉动GDP增长3.0个百分点，为经济回升向好提供有力支撑。

“今年以来，一系列扩内需促消费政策持续发力显效，消费潜力不断释放。”国家统计局国民经济核算司司长赵同录分析，服务消费增势良好，消费需求延续恢复态势，拉动经济增长的主动力作用显著。

为进一步扩大内需、促进消费，今年以来，各地区各部门积极行动，促进消费市场规模持续增长，政策效力持续显效。

——商品消费平稳增长。随着居民更加注重生活品质、绿色环保意识增强，以运动健身产品、绿色智能家电、新能源汽车等为代表的升级类商品成为消费新增长点。

1至6月，商品零售额同比增长3.2%。其中，限额以上单位通讯器材、体育娱乐用品零售额同比分别增长11.3%和11.2%。

据中国汽车工业协会数据，1至6月新能源汽车销量同比增长32%，占新车销量比重达35.2%，较去年同期提高6.9个百分点。

——服务消费增速较快。今年以来，服务消费场景活跃，服务消费潜力不断释放，带动居民服务性消费支出较快增长。

1至6月，服务零售额同比增长7.5%，增速比同期商品零售额增速快4.3个百分点。

假日出游需求旺盛，居民出行体验提升，餐饮、交通、文旅等相关服务消费增势良好。1至6月，餐饮收入同比增长7.9%，交通出行服务类、旅游咨询租赁服务类零售额增长较快。

——线上消费增势较好。网络购物促销力度加大，网上零售持续较快增长。

1至6月，网上零售额7.1万亿元，增长9.8%。其中实物商品网上零售额5.96万亿元，增长8.8%，占社会消费品零售总额的比重为25.3%，比一季度提高2.0个百分点，今年以来占比持续提升。

从与网购密切相关的快递业情况看，据国家邮政局数据，上半年快递业务量累计完成801.6亿件，同比增长23.1%。

——乡村消费潜力释放。在农村居民收入持续增长、县域商业体系建设不断推进等有利因素带动下，乡村市场销售快于城镇。

1至6月，乡村、城镇消费品零售额同比分别增长4.5%和3.6%，乡村增速较城镇快0.9个百分点；农村、城镇居民人均消费支出分别增长7.6%和6.1%，农村增速较城镇快1.5个百分点。6月份，乡村、城镇消费品零售额同比分别增长3.8%和1.7%，乡村增速较城镇快2.1个百分点。

总体来看，今年以来我国消费市场保持增长态势，但恢复基础仍需巩固。国家统计局贸易外经统计司司长于建勋表示，下阶段，要扎实推进消费品以旧换新释放消费潜能，着力增强居民消费能力，不断培育壮大消费新增长点，推动消费市场持续扩大，进一步发挥消费对经济发展的基础性作用。（实习生廖奇娟对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)

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