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水利部：针对四川省洪水防御Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级

2024年07月24日10:55 | 来源：人民网
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人民网北京7月24日电（欧阳易佳）根据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于7月23日18时，对四川省洪水防御Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级。

此前，根据水利部和中国气象局未来24小时山洪灾害气象风险预警分析结果，7月23日20时至24日20时，四川中部和北部成都、绵阳、德阳、广元、乐山、雅安、阿坝、甘孜、眉山等市（州）36个县（市、区）达到红色预警级别、15个县（市、区）达到橙色预警级别，且预报近日还将有较强降雨，加之与山洪灾害易发区高度重叠，发生山洪灾害风险较高。

水利部相关负责人表示，水利部高度重视西南、西北地区山洪灾害防御工作，向四川、陕西、宁夏、甘肃等省（自治区）水利部门和有关流域管理机构发出通知，要求密切监视局地强降雨过程，重点关注山沟河道聚居地、施工工区、溪谷景点、桥梁上下游等山洪灾害风险区域及点位，精细划分防御网格至最小单元，及时调整山洪灾害预警阈值，充分发挥监测预警系统作用，第一时间将预警信息精准传递至基层一线责任人和受威胁地区群众。

四川省防汛抗旱指挥部相关负责人表示，需继续重视滑坡、泥石流、山洪等灾害的监测和防御。未来较长时段内，均应高度重视西部沿山和前期持续降水区域的灾害防御，尤其是广元、绵阳、德阳、成都、雅安、眉山、乐山7市，川西高原大部和凉山州北部等地区应进一步强化地灾隐患点、人员密集区、铁路、公路、在建重点工程的监测与巡查。

此外，各地要进一步做好农业防涝减灾工作。上述负责人表示，当前农田渍涝灾害风险较高，强降水和低洼地区需注意淹没和倒伏，继续做好清理沟渠、排水降渍工作。雨停区则需要积极监测和防控病虫害，及时抢晴收晒玉米等大春作物。（实习生徐皓萱对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)
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