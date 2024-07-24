上半年GDP同比增长5.0%，增速预计将继续领先全球主要经济体；二季度GDP同比增长4.7%，增速比一季度有所回落——中国经济“半年报”发布后，这两个指标尤为受到国内外关注。

透过“半年报”，国际社会普遍看到了积极信号：国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望报告》，预计2024年中国经济增长5%，较此前的预期上调0.4个百分点。世界银行、摩根士丹利、高盛、瑞银等国际机构纷纷上调对中国经济的预期，投下信任票。同时，仍有美西方媒体不遗余力“唱衰”中国经济，拿“二季度同比增速回落”说事，说什么“经济数据缺乏动能”“增长乏力、内需疲弱”。

二季度同比增速回落，就意味着中国经济进入下行区间了吗？当然不是，而是恰恰反映出“波浪式发展、曲折式前进、趋势性向好”的特征。

从环比看，2022年第三季度以来，中国的GDP环比增速已经连续8个季度保持正增长，中国经济持续恢复向好的态势越来越稳了。

从增量看，二季度，中国经济体量超过32万亿元，工业增加值、货物进出口总额都超过10万亿元，规模可观。今天的中国，GDP每增长1个百分点带来的增量，大致相当于10年前的2.1个百分点。

从全球看，三年疫情后，全球经济一直处于恢复期，中国经济的稳定增长对全球经济的恢复起到了重要作用。近年来，中国经济对全球经济增长的贡献率保持在30%左右。IMF的研究表明，中国经济每增长1个百分点，将使其他经济体的产出水平平均提高0.3个百分点。许多国际人士根据今年中国经济的表现作出判断：中国等亚洲新兴经济体仍是全球经济主要引擎。

那么，如何正确看待二季度同比增速回落？如何判断下半年和更长时期经济走势？

“不是经济发展速度高一点，形势就‘好得很’，也不是经济发展速度下来一点，形势就‘糟得很’。”当下，我国仍处于经济恢复和转型升级关键期，依然面临不少复杂因素、困难问题：内需潜力有待释放，房地产市场仍在调整，市场预期仍需提振，宏观政策实施效能还要进一步提高……经济发展从来不是一马平川。我们要保持定力，在短期之“形”中看到长远之“势”。

从“形”上看，中国经济运行总体平稳、稳中有进，积极因素在累积增多。

就业保持稳定、夏粮再获丰收、能源保障有力、物价水平温和回升，发展基础依然坚实。

新质生产力加快发展、绿色低碳转型持续推进，“含新量”“含绿量”越来越高，发展动能越来越强。

上半年工业品出口累计增速逐月加快，二季度客运量、铁路货运量、用电量等实物量指标均保持较快增长，经济热度在逐步走高。

6月份，高技术制造业PMI、装备制造业PMI分别连续8个月、4个月保持在扩张区间，制造业企业生产经营活动预期指数为54.4%，市场预期正逐步改善，各方面信心增强。

下一步，宏观政策将持续显效。IMF表示，上调对中国经济预期的原因之一，就是预计中国政府推出的消费品以旧换新和大规模设备更新政策有助于同时促进消费、投资的增长。IMF认为，中国的消费正在缓慢恢复，预计将在未来几年恢复至疫情前水平。

随着“更新”“换新”等政策持续发力，前期发放的专项债、超长期特别国债等逐步转化为实物工作量，房地产融资协调机制深入推进，经济回升向好态势将不断巩固和增强。

从“势”上看，中国经济稳中向好、长期向好的发展态势不会改变。

2020年，中国是全球唯一实现正增长的主要经济体；2021年，GDP增长8.4%，超出众多国际机构预期；2022年，增长3%，高于美国、德国、日本的经济增速；2023年，5.2%的增速在世界主要经济体中名列前茅……将视线拉得更长一些：2013年至2023年，中国经济实现了年均6.1%的中高速增长，对世界经济增长年均贡献率超过30%。实打实的表现有力说明，中国经济已经在长期发展中形成了良好稳固的基本面。具备体制优势、需求优势、供给优势、人才优势的中国，有着抵御风险、战胜挑战、推动经济行稳致远的充足底气。

行得稳、底气足，新的优势也在“拔节生长”。7月15日至18日举行的党的二十届三中全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，这是新时代新征程推动全面深化改革向广度和深度进军的总动员、总部署，既是党的十八届三中全会以来全面深化改革的实践续篇，也是新时代新征程推进中国式现代化的时代新篇。

构建高水平社会主义市场经济体制，健全推动经济高质量发展体制机制，构建支持全面创新体制机制，健全宏观经济治理体系，完善城乡融合发展体制机制，完善高水平对外开放体制机制……随着重点部署的未来5年的重大举措逐步落地，进一步全面深化改革的效能将充分释放，为发展注入强大动力。

“形有波动，势仍向好”，我们有基础、有条件、有能力，坚定不移实现全年经济社会发展目标。实践一再证明并将继续证明：中国经济长期向好的基本面没有改变，高质量发展的大势没有改变。中国经济发展历经各种困难挑战才走到今天，不会因为“中国崩溃论”而崩溃，也不会因为“中国见顶论”而见顶。正如英国经济学家罗思义所言：“大约每两年，就会有所谓中国经济‘即将崩溃’的论调出现，但事实上这从未发生。没有其他国家比中国更成功。”

(责编：白宇、卫嘉)

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