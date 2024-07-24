原标题：TT语音发布首份网络信息内容生态治理报告

7月23日，TT语音发布网络信息内容生态治理报告，平台针对网络暴力、低俗擦边、网络赌博、网络诈骗等不良信息进行重点整治，1至6月共处置风险信息超9800万条。

一直以来，TT语音都将内容生态治理融入发展大局，一方面采取人、机结合全天候审查模式阻断不良风险信息传播，另一方面通过内容引导、公益教育帮扶等系列活动，助力提升青少年的网络素养和自主保护意识，引导形成正向的用网思维。

人机协同精准施策 立体防控阻断风险

在技术方面，TT语音采用新一代平台安全管控体系，以AI、大数据等技术驱动对有害信息进行风险管理及处置，可识别语音、文本、图像、视频等各类型载体，检测多种恶意违规场景，实现毫秒级风险识别与处理，日均最高处理量可达亿级。半年来，通过AI技术在源头拦截处理的风险内容超过9665万条，涉及不良诱导信息、图片及音频，有效避免了不良信息传播。

为进一步加强风险防控，平台设立500人专业审核团队对平台内所有形态的信息内容，进行审核及应急管理响应。另外，号召用户组建起志愿者团队进行平台内的日常巡查和举报不良信息，目前规模已达到3600人，累计参与过志愿者团队的用户超过1万人次。1-6月，通过人工举报处理的不良信息约158万条，其中，志愿者团队举报有效率超过85%。被处理的不良信息主要集中为辱骂他人、擦边低俗、封建迷信、网络赌博、网络诈骗、血腥暴力信息。

除了风险防控手段之外，TT语音还采取宣传引导的方式加强正向内容传播与辐射。今年4月，以平台内正能量主播真实经历改编为故事短片，鼓励青少年勇敢奋斗，发布期间话题阅读量达570万。6月发起“与你童行 尽情宠爱”线上公益活动，带动30万用户参与互动，打破城乡地域限制，鼓励社会力量参与乡村儿童教育帮扶。

共绘网络安全蓝图 共享互联网发展成果

TT语音依托公益网络资源，联动社会各界力量在线下开展各类网络安全普法及数字素养培育活动，助力提升青少年网络安全素养，强化文明用网意识及信息识别能力。TT语音母公司趣丸科技副总裁、总编辑任少峰介绍：“我们借助政府、机构、学校、社会组织等各界联合的力量，实现共育队伍、共建阵地、共享成果。”

今年5月，联合反诈部门、网信办、高校等单位启动了“青年成长计划”，面向近1400位高校学生、乡村儿童开展主题课程及宣讲，培养其网络安全意识、信息识别能力和社会责任意识。将相关的趣味反诈系列视频、歌曲分享到公益书屋社群，首期书屋社群覆盖近1万名乡村儿童。为了推动落实《数字乡村发展行动计划(2022—2025年)》，联动中国互联网发展基金会、北京师范大学教育基金会，启动乡村青少年数字素养加油站项目，资助20处国家乡村振兴重点帮扶县的中小学，通过智能设施设备捐赠、专家团授课等形式，帮助当地青少年了解互联网，学会辨别互联网信息，缩小数字鸿沟，提升数字素养与技能。

“乡村青少年数字素养加油站”网络素养课堂

近年来，TT语音多措并举落实网络文明建设工作并且成效显著，已先后获得广东网络视听社会责任示范项目、广州市未成年人网络生态治理实践基地，护苗工作站等荣誉。未来，TT语音仍将积极履行平台主体责任，落实“净网”“护苗”等系列工作，共同营造清朗网络环境，让用户真正享受互联网发展所带来的美好成果。

(责编：曹淼、李源)

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