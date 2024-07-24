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滴滴：夜生活“花式上新” 多个城市打车晚高峰延长

2024年07月24日15:24 | 来源：中国网科技
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原标题：旅游城市晚高峰延长2小时见证消费新活力 啤酒节滴滴打车需求上涨超300%

　　进入盛夏，各地夜生活“花式上新”，夜间出行链接夜食、夜游、夜购等多元消费业态，激发经济活力。滴滴出行数据显示，7月以来，哈尔滨、珠海、贵阳、西安等多个城市打车晚高峰延长2小时以上。

　　22点后打车需求上涨最高 

　　7月，22时至23时是夜间通过滴滴打车需求环比上月涨幅最高时段。与白天相比，东莞、苏州两地夜间用车需求强劲，进入7月全国夜间出行TOP10城市。

　　入夏后，夜生活越来越成为“刚需”。哈尔滨、珠海、贵阳三城在滴滴的用车晚高峰持续至21时左右，较全国高峰时段延长2个小时。西安晚高峰持续时间更长，至22时左右，共约5小时。威海成为这个夏天夜间出行的“黑马”城市，打车需求较春季上涨100%。滴滴近期在威海推出次单免单活动，活动持续至8月25日。

　　滴滴出租车的夜间需求相比5月上涨36%，其中青岛、成都、济南三城涨幅最高，分别为141%、114%、100%。为助力夜经济，让用户有一个畅享实惠的夏夜出行体验，即日起至8月4日期间，滴滴出租车在沈阳、长春、无锡、长沙、青岛、成都等66座城市发放出租车品类优惠券。活动期间，用户通过滴滴出行App进入活动主会场，即可参与完单抽奖、好友助力领券等多种活动，晚9点后呼叫滴滴出租车低至6折起。勾选多种车型，加勾出租车，可帮助用户更快出发。

　　味蕾驱动“三件套”牵引夏夜出行

　　多城啤酒节近期举办，联动全国进入“啤酒时间”。7月19日第34届青岛国际啤酒节开幕式当天，西海岸新区金沙滩啤酒城的夜间打车需求较节前上涨318%。今年啤酒节前三天，前往西海岸和崂山两个会场的异地打车需求相比节前上涨117%。

　　为了提升市民和游客在青岛国际啤酒节期间的出行体验，滴滴在青岛市文化和旅游局指导下，开展“青岛国际啤酒节，6折畅行时尚青岛”文旅消费季活动。7月22日至8月18日期间，青岛滴滴用户天天打车6折起，领券后在指定时段呼叫指定车型，每单最高省50元。

　　7月15日至8月31日，滴滴代驾九周年大促，叫代驾9.9元起。

　　“冰城”哈尔滨的第22届中国·哈尔滨国际啤酒节同样吸引大量客流，7月6日开幕以来，夜间前往举办地冰雪大世界的打车需求同比去年上涨487%，异地用户打车需求同比上涨295%。啤酒节期间，滴滴在哈尔滨推出“打车2元起”，活动将持续至8月9日。

　　四年一度的欧洲杯，再度燃起聚餐看球的出行热。6月15日开赛以来，夜晚比赛时间前往餐饮美食场所的滴滴打车需求同比去年上涨22%。7月15日决赛当天，需求更加突出，同比上涨超30%，5点比赛结束后，餐饮美食场所的滴滴打车需求同比上涨71%。

　　滴滴代驾数据同样印证了这种热情，决赛当天凌晨5点至6点，代驾发单需求环比上周上涨了216%。比赛期间，合肥、南京、上海、武汉、济南、苏州、广州、深圳、北京、长沙十城喝酒看球热度高涨。

　　烧烤在夜宵美食中占有重要一席，7月，夜间前往餐饮美食场所的打车需求同比去年上涨20%，其中去烧烤店的需求同比上涨28%。结合今年春季和去年夏季涨幅数据来看，新疆羊肉串、云南傣味烧烤、东北“一天三顿”小烧烤不负盛名，相关地区均有多个城市进入夜间打车吃烧烤涨幅TOP10城市，其中新疆乌鲁木齐夜间打车吃烧烤需求同比去年上涨91%，云南临沧同比去年上涨87%，吉林延边相比今年春季上涨83%。

　　7月同样是小龙虾旺季，夜间前往小龙虾店的打车需求同比去年上涨24%。从滴滴打车数据来看，上海、武汉、长沙等领跑全国吃虾TOP10城市。同时，今年夏夜，上海打车去吃虾的需求涨幅格外旺盛，同比去年上涨69%，相比春季上涨78%。

　　夜间热门场馆出行需求翻倍

　　伴随气温上升，“夏日夜游”需求崛起，7月夜间通过滴滴打车前往旅游景点的需求环比6月上涨24%。从打车需求TOP10夜游景点来看，水畔晚风、夜游古城、夜观灯火、夜爬泰山等中式浪漫引领夏季夜游特色。

　　部分景区“超长待机”夜间迎客，7月，洛阳龙门石窟、国家植物园(北园)、长沙洋湖国家湿地公园、南昌滕王阁旅游区的夜间滴滴打车需求，同比去年分别上涨317%、190%、174%、130%；西部地区日落更晚，晚间出行需求依旧旺盛，夏夜前往茶卡盐湖景区、敦煌鸣沙山月牙泉风景区的打车需求相比春季上涨均超10倍。滴滴近期在西宁等西部5城推出次单免单活动，参与有机会得大额免单券，活动持续至8月底。

　　多地博物馆延长闭馆时间，博物馆奇妙夜品出“文化大餐”新滋味。与春季相比，夏季夜间前往博物馆的滴滴打车需求上涨41%，其中前往三星堆博物馆的打车需求同比去年上涨22倍，打车去青海省博物馆、上海博物馆的同比涨幅分别为467%、233%。

　　动物园夜探路线加速“圈粉”，7月，全国夜间前往动物园的滴滴打车需求环比6月上涨24%。南京红山森林动物园“亲子昼夜营”项目火爆，夜间打车需求同比去年上涨69%。武汉野生动物王国“探秘之旅·动物奇妙夜”活动，融合夜间动物观赏、璀璨灯光秀、民族风情表演，夜间打车需求环比上月上涨57%。

　　开设“夜场”的海洋馆也成为夏夜热门出游地，滴滴打车需求相比春季上涨96%，其中打车前往青岛极地海洋公园的涨幅最为突出，高达783%，前往大连老虎滩海洋公园、武汉极地海洋公园、上海海昌海洋公园的夜间打车需求分别上涨145%、141%、106%。

　　下班去运动打车需求上涨33%

　　7月，各类大型音乐演出继续燃爆夜间，多地演唱会、音乐节带动打车需求同比去年上涨163%，其中来自90后-00后的用车需求最多，占比72%。2024张韶涵世界巡回演唱会石家庄站、2024陶喆 Soul Power II 世界巡回演唱会南京站、2024张艺兴“大航海4·STEP”巡回演唱会成都站、张杰未·LIVE-“开往1982”巡回演唱会武汉站、邓紫棋"I AM GLORIA"世界巡回演唱会哈尔滨站等演唱会，举办场馆打车需求同比上涨均超25倍。

　　“新中式”沉浸型夜秀人气攀升，大型文旅演出不断擦亮城市名片。滴滴出行数据显示，国风夜秀的观众年龄趋于年轻化，00后、95后成主力群体，打车需求占比过半。位于武夷山景区的“印象大红袍”山水实景演出迎来大量游客，带动剧场夜间打车需求环比6月上涨246%。前往郑州“只有河南·戏剧幻城”、廊坊“只有红楼梦·戏剧幻城”的夜间滴滴打车需求同比去年涨幅分别达83%、63%。

　　入夜后天气凉爽，“逛吃购玩”一体的商圈、步行街成为消夏的另一个好去处。郑州德化步行街、哈尔滨中央大街、西宁力盟商业巷步行街、西安小寨商圈、南京新街口是夜间滴滴打车需求涨幅TOP5商圈，同比去年涨幅均超过45%。

　　健身、夜跑、夜骑、游泳……健康追求叠加避暑需要，年轻人夜间运动有N种“打开方式”。下班后前往运动场所的打车需求相比春季上涨33%，其中95后、00后需求占比更高，近40%。

　　滴滴青桔数据显示，入夏骑行，沈阳、南宁、西安是最爱夜骑的TOP3城市，晚高峰开始夜间骑行约占全天骑行近三成，其中沈阳骑行晚高峰自17点起，是来得最早的城市，南宁夜骑结束得最晚，延续到凌晨2点。

　　晚8点至晚10点成遗失高峰

　　持续性的高温天气让更多消费者倾向夜间消费，释放出强大的夜间消费市场潜力。随着夜间订单的提升，晚8点-晚10点成为失物小高峰，长时间乘车、酒后乘车更容易遗失物品。近一个月，滴滴帮助超20万用户，找回14.3万件遗失物，包括56620部手机、14234件其他电子产品、13561件行李。此外，滴滴还帮助夜间乘客找回了5份房产证和2份结婚证。根据平台协助找寻的经验，丢失1小时内成功找回的比例达83.4%。寻物不易，大家乘车期间注意保管个人物品，避免不必要的损失。

　　滴滴提醒大家，下车之前多检查，手机证件要收齐！如不慎遗失，请找到对应订单，点击“失物寻找”联系司机师傅核实，也可以拨打电话寻求平台协助。

(责编：董童、李源)
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