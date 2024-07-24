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高温测试是新能源汽车研发和质量控制过程中不可或缺的一部分。近日，中汽中心夏季测试结果陆续公布，问界M9、问界新M7 Ultra与智界S7通过严苛高温考验。

华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东接受人民网记者采访时表示，极端环境下车辆可靠性不断提升的背后，是中国汽车逐步提升技术与创新能力、从价格优势迈向价值优势的路径。

发现一个问题解决一类问题 精益求精提升产品可靠性

新能源汽车高温测试，都测些什么？据了解，工作人员会对汽车进行高温充电功率、高温续航、高温可靠性、空调降温、高温暴晒VOC等严苛测试。

参加此次高温测试的车型共有近50款。之所以要对新能源汽车进行高温测试，目的是在极端天气下，测试出新能源汽车的最大耐受力。一方面，给车企进一步提高产品安全性、可靠性提供一个技术参考；另一方面，也是要让车主们使用车辆的时候做到心中有数。

在余承东看来，“可靠性”是产品的底线，也是产品不断追求卓越的目标。

可靠性在一定程度上也是安全性的体现。从网络通信到出行工具，余承东认为，因涉及到人身安全，汽车对质量要求更高。从用料到智能化，从被动安全到主动安全，华为团队通过不断研发、测试，持续提高产品可靠性。

在不断提升产品可靠性的基础上，余承东还将目标锁定在耐久性上。“我们希望汽车也不断提升耐久性，在市场积累非常好的用户口碑，二手车也更加保值。”余承东说。

余承东表示，“我是做研发出身，就是要找Bug，找问题，确保产品在各种复杂场景都能够覆盖，提高所有的场景的便利性，避免极端场景出现问题。为了不断提升产品的可靠性，我对团队的要求是‘发现一个问题。解决一类问题’，从而让这类问题不再复现。”

价格优势向价值优势转变 技术跃迁助力行业新发展

近期，车市持续的“价格战”，将超豪华品牌也“卷”了进来。

余承东表示，“我们重点关注价值。未来，中国新能源汽车一定是全球行业的领导者，华为扮演的角色是提升合作伙伴的技术水平与核心能力。中国企业擅长低成本、低价，但在高端、豪华、安全、智能等方面仍有不足，而华为的技术能够让中国汽车品牌从价格优势变成价值优势。”

近日，中国汽车工业协会发布数据显示，今年前6个月，我国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。

与此同时，全国已开放智能网联汽车测试道路里程超1.5万公里，自动驾驶出租车、无人巴士、自主代客泊车、干线物流以及无人配送等多场景示范应用有序开展。在网联发展方面，全国17个测试示范区、16个“双智”试点城市、7个国家车联网示范区完成了7000多公里道路智能化升级改造，装配路侧网联设备7000余台套。

中国新能源汽车的发展势头有目共睹。以鸿蒙智行旗下车型为例，问界M9上市七个月累计大定突破11万辆，蝉联50万以上车型销量冠军；今年上半年，问界新M7累计交付量突破10万，荣登新势力第一；问界新M7 Ultra上市50天交付突破3万辆，上市30天交付2万台，创造中国新势力车型交付纪录。

(责编：罗知之、高雷)

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