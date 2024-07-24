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农业农村部：加快灾后农业生产恢复夺取粮食丰收

2024年07月24日16:19 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月24日电（记者唐诗凝、于文静）今年入夏以来，我国多地遭遇不同程度洪涝干旱灾害，秋粮形势备受关注。农业农村部将对积水农田加快排涝降渍、对受旱地块广辟水源及时浇灌、对绝收地块因地制宜改种补种，加快灾后农业生产恢复，奋力夺取秋粮和全年粮食丰收。

　　这是记者24日从国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上了解到的消息。

　　农业农村部党组书记韩俊介绍，根据农业农村部农情调度，秋粮面积比上年稳中有增，作物长势总体正常。目前全国农作物受灾面积高于去年，但是成灾面积同比减少600多万亩。

　　当前是防汛抗旱的关键期，也是秋粮作物产量形成的关键期。韩俊表示，将时刻绷紧防灾减灾这根弦，立足于防大汛、抗大旱、救大灾，尤其要盯紧主产区和重灾区。加快灾后农业生产恢复，组织农业科技人员和各级农业农村部门同志下沉一线，进村入户蹲点包片，精准精细指导服务。

　　关于夏粮丰收情况，韩俊介绍，今年夏粮增产72.5亿斤，达到2995.6亿斤，再创历史新高，是近9年里夏粮增产幅度最大的，对于稳定物价、稳定老百姓预期作用明显。

　　今年夏粮能够获得丰收主要有两方面原因：一是面积稳住，二是单产提高。“经测算，单产的提高对夏粮增产的贡献率超过90%。”韩俊说，近年来农业农村部聚焦玉米、小麦、大豆等主要粮油作物实施大面积单产提升行动，比如对小麦集成推广了深翻整地、播后镇压、水肥一体化等关键技术，在关键农时全覆盖实施“一喷三防”，抓好病虫害统防统治、应急防治，夏收期间组织60多万台联合收割机跨地区作业等，增产、减损协同发力，取得良好成果。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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