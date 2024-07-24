人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

能源化工产业链碳足迹联盟在京成立

2024年07月24日17:00 | 来源：人民网
小字号

7月24日，能源化工产业链碳足迹联盟成立大会在北京召开。这是我国能源化工领域聚焦于碳足迹的联盟，由中国石化联合中国石油、中国海油、国家管网、国家能源集团、中国中化、万华化学、浙江石化等8家企业共同发起，将通过成员间技术、经验的共享与合作，推动我国能源化工产业链碳足迹精准化核算与应用，推进国际合作与互认。

碳足迹是用来衡量个体、组织、产品或国家在一定时间内直接或间接导致的二氧化碳排放量的指标。近年来，一些国家逐步建立起重点产品碳足迹核算、评价和认证制度。

中国石化副总经理万涛表示，近年来，中国石化积极落实绿色洁净发展战略，持续推进化石能源洁净化、洁净能源规模化、生产过程低碳化，着力提升绿色低碳可持续发展竞争力。中国石化将同各联盟成员单位一道，充分利用这一平台加强交流合作、信息共享和资源整合，推动相关碳足迹标准的制定、完善和国际互认，共同分享减碳经验与成果，加快建立兼具中国特色和国际影响的能源化工产业链碳足迹管理体系，共同引导产业链绿色低碳发展。

联盟各单位共同发布能源化工产业链碳足迹联盟倡议宣言，承诺将致力于打造高质量、开放性的技术经验分享与合作平台，提升碳足迹的管理水平，到2027年，初步建立产品碳足迹管理体系；积极推动能源化工产业链碳足迹核算标准的建立和完善，确保碳足迹数据全面、规范、准确，到2027年，推动形成20个左右重点产品碳足迹核算规则标准；建立成员间数据合作与共享机制，统一数据结构，逐步建立具有行业特色的本土化产品碳足迹因子数据库；加强碳足迹数据应用，开展同类产品对标，不断优化能源结构和生产工艺，加快推进低碳技术进步，带动供应链低碳转型；积极分享碳足迹管理经验、推广最佳实践，加强国际交流与合作，统筹开展碳足迹相关行动，促进国际互认，在全球气候治理中彰显责任担当。

据悉，自2015年起，中国石化在行业启动产品碳足迹核算研究，目前已累计完成40家企业近百种产品碳足迹核算；印发《中国石化产品碳足迹管理体系建设实施方案》，推动产品碳足迹核算规则标准制定、碳足迹数据库建设、供应链产品碳足迹管理等工作，目前已完成了胜利油田、镇海炼化等6家试点企业产品碳足迹核算信息化功能模块建设，下步计划推广至所有企业，形成集团公司主要产品碳足迹数据库。

会上，来自中国标准化研究院、中国质量认证中心双碳研究院、巴斯夫大中华区、中汽碳（北京）数字技术中心有限公司等单位的专家分别围绕碳足迹政策、碳足迹标准、推动国际互认以及能源化工相关领域碳足迹实践等作主题报告。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
加速环保技术创新步伐 外企积极推进可持续创新
　　人民网北京7月24日电 （焦磊）当前，可持续发展是国际社会发展的共识，也是全球企业大力布局的赛道。我国“双碳”目标的提出，为国内外企业提供了广阔的合作与发展机遇。…
淡马锡：长期看好中国 服务业增长空间广阔
　　人民网北京7月24日电 （记者孙阳）国家统计局数据显示，上半年，我国服务业增加值同比增长4.6%，呈现继续恢复的态势。值得注意的是，上半年高技术产业投资同比增长10.6%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.1%、11.7%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部