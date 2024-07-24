7月24日，能源化工产业链碳足迹联盟成立大会在北京召开。这是我国能源化工领域聚焦于碳足迹的联盟，由中国石化联合中国石油、中国海油、国家管网、国家能源集团、中国中化、万华化学、浙江石化等8家企业共同发起，将通过成员间技术、经验的共享与合作，推动我国能源化工产业链碳足迹精准化核算与应用，推进国际合作与互认。

碳足迹是用来衡量个体、组织、产品或国家在一定时间内直接或间接导致的二氧化碳排放量的指标。近年来，一些国家逐步建立起重点产品碳足迹核算、评价和认证制度。

中国石化副总经理万涛表示，近年来，中国石化积极落实绿色洁净发展战略，持续推进化石能源洁净化、洁净能源规模化、生产过程低碳化，着力提升绿色低碳可持续发展竞争力。中国石化将同各联盟成员单位一道，充分利用这一平台加强交流合作、信息共享和资源整合，推动相关碳足迹标准的制定、完善和国际互认，共同分享减碳经验与成果，加快建立兼具中国特色和国际影响的能源化工产业链碳足迹管理体系，共同引导产业链绿色低碳发展。

联盟各单位共同发布能源化工产业链碳足迹联盟倡议宣言，承诺将致力于打造高质量、开放性的技术经验分享与合作平台，提升碳足迹的管理水平，到2027年，初步建立产品碳足迹管理体系；积极推动能源化工产业链碳足迹核算标准的建立和完善，确保碳足迹数据全面、规范、准确，到2027年，推动形成20个左右重点产品碳足迹核算规则标准；建立成员间数据合作与共享机制，统一数据结构，逐步建立具有行业特色的本土化产品碳足迹因子数据库；加强碳足迹数据应用，开展同类产品对标，不断优化能源结构和生产工艺，加快推进低碳技术进步，带动供应链低碳转型；积极分享碳足迹管理经验、推广最佳实践，加强国际交流与合作，统筹开展碳足迹相关行动，促进国际互认，在全球气候治理中彰显责任担当。

据悉，自2015年起，中国石化在行业启动产品碳足迹核算研究，目前已累计完成40家企业近百种产品碳足迹核算；印发《中国石化产品碳足迹管理体系建设实施方案》，推动产品碳足迹核算规则标准制定、碳足迹数据库建设、供应链产品碳足迹管理等工作，目前已完成了胜利油田、镇海炼化等6家试点企业产品碳足迹核算信息化功能模块建设，下步计划推广至所有企业，形成集团公司主要产品碳足迹数据库。

会上，来自中国标准化研究院、中国质量认证中心双碳研究院、巴斯夫大中华区、中汽碳（北京）数字技术中心有限公司等单位的专家分别围绕碳足迹政策、碳足迹标准、推动国际互认以及能源化工相关领域碳足迹实践等作主题报告。

(责编：曹淼、李源)

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