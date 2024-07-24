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艾克索拉：持续加大中国市场投入 服务中国开发者出海

2024年07月24日17:04 | 来源：环球网
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原标题：艾克索拉：持续加大中国市场投入 服务中国开发者出海

2024年7月22日，游戏商务公司艾克索拉（XSOLLA）在北京举办了一场乔迁开放日活动。同时，宣布将进一步加大在中国市场的投入，以更深入地了解中国游戏公司的需求，并创造出更多适合中国游戏企业的定向服务。此举标志着艾克索拉对中国市场的深度承诺和持续发展的决心。

活动现场，艾克索拉首席产品官（CPO）Anton分享了他对中国市场的未来展望。他表示，艾克索拉将更加注重中国市场，致力于帮助更多中国开发者走向世界舞台，展现中国游戏的创新实力。

艾克索拉高级副总裁陈京波强调，北京作为中国的政治、文化和国际交往中心，拥有诸多无可比拟的优势，将使艾克索拉能够及时把握国内游戏行业发展的脉搏，为中国游戏企业提供精准的服务方向。陈京波表示，艾克索拉将不忘初心，永远以服务中国游戏企业出海为第一要务，为合作伙伴们提供更好的服务。

艾克索拉首席营销官兼首席增长官Berkley Egenes也在现场表示：“我们在中国市场的加大投入，证明了我们对中国游戏开发者在全球舞台上的潜力和信心。通过更紧密地合作与支持，我们很高兴能够参与向世界展示中国游戏的创新。这一举措凸显了我们拥有强大的工具和资源，在竞争日益激烈的市场中帮助合作伙伴取得成功。”

此次活动不仅是艾克索拉在中国市场发展的新里程碑，也是其全球战略的重要组成部分。艾克索拉将继续秉持专业与创新的精神，充分发挥自身优势，携手各界伙伴，为中国游戏行业的发展贡献更多力量，共同书写辉煌的篇章。

(责编：曹淼、李源)
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