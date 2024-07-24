7月22日，中国人寿召开党委扩大会议，传达学习党的二十届三中全会精神，研究部署贯彻落实举措。中国人寿集团党委书记、董事长白涛主持会议并讲话。

会议认为，党的二十届三中全会是在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期举行的一次十分重要的会议，鼓舞人心、催人奋进。当前和今后一个时期，学习好贯彻好全会精神是全党全国的一项重大政治任务，全系统必须高度重视，深入学习领会。

会议要求，要认真学习、深刻领悟全会的重大意义、丰富内涵和实践要求。各单位要加强组织领导，周密部署安排，高标准全方位抓好学习宣传贯彻工作，认真谋划和推动好公司新一轮深化改革。一是准确把握新时代全面深化改革取得的历史性成就。进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。二是准确把握进一步全面深化改革的主题。聚焦服务中国式现代化，找准中国人寿的功能定位，瞄准金融强国建设目标，牢牢抓住增强核心功能、提高核心竞争力、建设世界一流的新要求，切实增强抓改革促发展的紧迫感和责任感。三是准确把握进一步全面深化改革的重大原则。在进一步全面深化改革中严格遵循“六个坚持”重要原则。四是准确把握进一步全面深化改革的重大举措。提高政治站位，把自身改革发展放到党和国家事业全局中去谋划、去推动，找准工作的切入点和着力点，创造性做好党中央决策部署的微观落实，融入企业经营管理与业务发展的全过程。五是准确把握进一步全面深化改革的根本保证。把党的领导贯穿改革各方面全过程，纵深推进全面从严治党，确保改革始终沿着正确政治方向前进。

会议强调，要将学习贯彻全会精神与学习贯彻中央金融工作会议精神一体贯通，切实在思想观念和行动上来个大转变。在学习贯彻全会精神的同时，全系统切实做到入脑入心，抓紧行动，推进高质量发展取得更大成效。

中国人寿集团党委班子成员、高级管理人员，驻中国人寿纪检监察组副组长，各成员单位主要负责人，集团公司各部门主要负责人参加会议。

(责编：董童、李源)

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