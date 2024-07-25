原标题：=

科技日报讯 （记者操秀英）7月23日，中国海油宣布在南海北部湾盆地探获千方井。

据了解，乌石16-5构造位于南海北部湾海域乌石凹陷，平均水深约25米。评价井WS16-5-4完钻深度4185米，钻遇油层厚度超65米。经测试，该井平均日产油当量超1000立方米，获得乌石凹陷首口测试千方井突破，有望成为中型规模油田。目前乌石油田群探明原油地质储量已超1亿立方米。

中国海油总地质师徐长贵表示，中国海油经过多年持续攻关，技术创新不断突破，有力推动乌石油田周边滚动勘探。首口测试千方井展示了北部湾乌石凹陷成熟区滚动勘探开发的巨大潜力，对中国海上油区的滚动扩边具有重要指导意义。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经