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利润总额1.4万亿元 央企上半年经营质效向好

2024年07月25日10:47 | 来源：人民网
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人民网北京7月25日电 （记者黄盛）记者从国务院国资委获悉，今年以来，中央企业生产经营稳中有进、质效向好，1月至6月实现利润总额1.4万亿元，同比增长1.9%，净资产收益率6.9%，年化全员劳动生产率、研发投入强度同比稳定增长，风险防范扎实有效，在防汛抢险、能源保供等方面发挥了支撑作用。

据介绍，今年以来，中央企业现代化产业体系建设两翼齐飞，新兴产业布局持续加力，传统优势产业升级步伐加快；科技创新效能持续提升，关键核心技术攻关实现新突破，在更大范围、更高层次、更深程度融入国家创新体系；国有企业改革深化提升行动深入开展，重点改革任务加快落地，监管服务效能进一步提升。

国务院国资委党委书记、主任张玉卓在会上表示，要根据国家战略需求，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。

“只有坚持有进有退、有所为有所不为，才能更好适应高质量发展的要求。”张玉卓说，要健全国有资本合理流动机制，促进存量资产盘活和低效无效资产处置，腾退更多的资源，加强在关键核心技术攻关和前瞻性战略性产业领域的投入布局。

业内人士表示，2024年国资委对中央企业总体保持“一利五率”目标管理体系不变，具体要求是“一利稳定增长，五率持续优化”，即中央企业效益稳步提升，利润总额、净利润和归母净利润协同增长，净资产收益率、全员劳动生产率、营业现金比率同比改善，研发投入强度和科技产出效率持续提高，整体资产负债率保持稳定，在高质量发展中防范和化解风险。

对于接下来的工作重点，国务院国资委有关负责人表示，要以发展新质生产力为重要着力点，加快推动中央企业高质量发展；突出抓好高质量的稳增长，持续深化提质增效，紧盯“一利稳定增长，五率持续优化”目标，更加注重经营业绩的含金量，加强现金流管理，强化精益管控，积极扩大有效投资，做好重要基础产品保供稳价；从严抓好中小企业账款清欠，推动经济持续回升向好。

(责编：乔业琼、高雷)
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