人民网北京7月25日电 （记者黄盛）中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国交通银行在25日分别宣布下调人民币存款利率。其中，活期存款挂牌利率下调5个基点为0.15%，三个月、半年、一年整存整取存款挂牌利率均下调10个基点，至1.05%、1.25%、1.35%；二年、三年、五年整存整取存款挂牌利率均下调20个基点，至1.45%、1.75%、1.8%。

7月25日，中国建设银行调整后的人民币存款挂牌利率。来源：中国建设银行网站

银行为什么可以下调存款挂牌利率？

据记者了解，2021年6月，中国人民银行指导市场利率定价自律机制、优化存款利率自律上限形成方式，由存款基准利率浮动倍数形成改为加点确定，消除了存款利率上限的杠杆效应，优化了定期存款利率期限结构，也即存款利率市场化改革。

2022年4月，中国人民银行推动自律机制成员银行参考以10年期国债收益率为代表的债券市场利率和以1年期LPR为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。随着存款利率市场化机制的逐步健全，2022年9月中旬，国有商业银行主动下调了存款利率，带动其他银行跟随调整，其中很多银行还自2015年10月以来首次调整了存款挂牌利率。

银行为什么在近期下调存款挂牌利率？

业内人士认为，随着存款自律定价机制的逐步完善，存款利率与贷款基准利率的关系更加紧密，部分银行迅速下调存款执行利率体现了存款自律定价机制市场化程度的进一步提升。

今年7月22日，中国人民银行推出“降息”组合拳——即日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。同日，1年期和5年期以上 LPR 均同步下降10个基点，分别降至3.35%和 3.85%。同时，对卖出中长期债券的MLF参与机构，阶段性减免MLF质押品。

另外，银行净息差收窄问题在今年备受关注。据国家金融监督管理总局披露的数据，截至今年一季度末，商业银行净息差降至历史低位1.54%，较年初下降15个基点，跌破了净息差1.8%的警戒线。

在LPR进一步下调的背景下，银行可以通过降低存款利率来适应基准利率的调整并保证经营的可持续性，维持净息差稳定。

此外，中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏向记者表示，目前银行净息差处于低位，虽然整顿银行手工补息有助于降低银行资金成本，对稳定银行净息差发挥了积极作用。但随着LPR下调，银行净息差仍然有下行压力，需要降低负债端成本稳定净息差，这是银行下调定期存款利率的主要原因。

下调存款挂牌利率带来哪些影响？

娄飞鹏认为，从金融服务实体经济的角度看，银行下调存款利率有助于推动降低实体经济融资成本，也有助于提升银行持续服务实体经济的能力。

中国银行研究院研究员杜阳认为，存款利率调降可能带来以下影响：一是可能会促使部分储户将资金转向消费或投资，提振市场消费，刺激经济活动；二是影响银行之间的竞争格局。一些银行可能通过提供其他优惠或创新金融产品来吸引客户，从而改变市场份额和客户结构。

东方金诚首席宏观分析师王青也向记者表示，本轮存款利率下调，有可能推动更大规模的存款向理财“搬家”，同时伴随存款收益下降，短期内也可能对促消费有一定作用。

另据记者了解，近段时间以来，云南、广西等地有多家银行对存款挂牌利率进行调整。比如，云南地区的江川兴福村镇银行自7月25日起，调整人民币个人和单位（整存整取一年期、整存整取二年期、整存整取三年期）存款挂牌利率，将整存整取一年期挂牌利率由此前的2.2%降至2%；整存整取二年期由2.5%降至2.2%；整存整取三年期由2.85%降至2.5%。广西灌阳农村商业银行日前也表示，自7月23日起调整人民币存款挂牌利率，其中，二年、三年及五年期利率分别降至2.2%、2.5%及2.6%，降幅为10、30、40个基点。

(责编：乔业琼、高雷)

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