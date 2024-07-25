人民网北京7月25日电 （记者罗知之）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、财政部印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》（以下简称《措施》）的通知。

在加大设备更新支持力度方面，《措施》明确，一是优化设备更新项目支持方式。统筹考虑不同领域特点，降低超长期特别国债资金申报门槛，不再设置“项目总投资不低于1亿元”要求，支持中小企业设备更新。二是支持老旧营运船舶报废更新。支持内河客船10年以上、货船15年以上以及沿海客船15年以上、货船20年以上船龄的老旧船舶报废更新。三是支持老旧营运货车报废更新。支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。四是提高农业机械报废更新补贴标准。在《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知》基础上，报废20马力以下的拖拉机，单台最高报废补贴额由1000元提高到1500元。五是提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准。更新车龄8年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴6万元。六是提高设备更新贷款财政贴息比例。对符合《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》条件经营主体的银行贷款本金，中央财政贴息从1个百分点提高到1.5个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200亿元。

在加力支持消费品以旧换新方面，《措施》指出，一是支持地方提升消费品以旧换新能力。直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力。二是提高汽车报废更新补贴标准。在《汽车以旧换新补贴实施细则》基础上，个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日（含当日）前注册登记的新能源乘用车，并购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元。三是支持家电产品以旧换新。对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。四是落实废弃电器电子产品回收处理资金支持政策。2024年中央财政安排75亿元，采取“以奖代补”方式继续支持废弃电器电子产品回收处理工作，促进行业健康发展。

(责编：罗知之、高雷)

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