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共建“一带一路”产业发展国际研讨会举行

2024年07月25日13:35 | 来源：人民网
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7月24日，共建“一带一路”产业发展国际研讨会在山东省临沂市举办。受访者供图

7月24日，共建“一带一路”产业发展国际研讨会在山东省临沂市举办。受访者供图

人民网北京7月25日电 （方经纶）7月24日，由“一带一路”国际合作高峰论坛秘书处、国家发展改革委一带一路建设促进中心及临沂市人民政府联合主办的共建“一带一路”产业发展国际研讨会在山东省临沂市举办。

“一带一路”国际合作高峰论坛秘书处副秘书长、外交部国际经济司副司长郭学军在致辞中表示，本次研讨会是落实第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成果的举措之一，旨在聚焦“一带一路”产业发展，为各方搭建总结交流经验、促进未来合作的平台。未来，高质量共建“一带一路”需要建设更加紧密的互联互通伙伴关系，需要绿色丝绸之路引领，需要数字丝绸之路赋能，需要持续完善“一带一路”国际合作架构。

国家发展改革委一带一路建设促进中心副主任王一军表示，共建“一带一路”倡议提出以来，共建国家在基础设施建设、产业投资、绿色低碳发展、数字经济、卫生健康等方面取得了丰硕成果，为未来产业合作发展奠定了坚实的基础。

“今年是共建‘一带一路’金色十年的开局之年，我们愿意与各位嘉宾一道，认真总结共建‘一带一路’产业合作的成功经验，进一步挖掘产业合作潜力，持续释放合作动能。”王一军表示。

据了解，研讨会设立基础设施与产业投资合作、绿色低碳产业合作、数字经济产业合作、卫生健康产业合作、“小而美”项目助力“一带一路”建设等5个研讨单元，围绕15个不同产业领域的典型项目进行了研讨。来自马来西亚、老挝、巴基斯坦、沙特、肯尼亚、塞尔维亚等14个国家的驻华高级外交官，联合国驻华机构、跨国公司、全国性行业商协会、医院、中国“走出去”企业，以及高校智库等单位约100人参加会议。

与会嘉宾在研讨中表示，在共商共建共享、开放绿色廉洁、高标准惠民生可持续的指导原则下，共建“一带一路”产业合作成果有力促进了东道国经济产业发展，创造了大量就业岗位，显著地改善了民生福祉。

(责编：申佳平、吕骞)
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