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中欧旅游业合作“双向奔赴” 银联加速提升跨境支付能力

2024年07月25日15:52 | 来源：人民网
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人民网北京7月25日电 （记者孙阳）今年以来，受国际航线运力复苏、免签政策等利好因素带动，中欧旅游业合作“双向奔赴”。暑假期间，不少前往意大利的中国游客发现，使用银联卡可直接在罗马地铁“拍”卡过闸，便捷出行。

跨境支付一直是游客关心的问题。近年来，银联国际加快拓展欧洲银联卡受理网络，持续推动银联卡和银联移动支付产品在欧洲发行落地。同时，积极打造开放、包容的支付生态，与商业银行、文旅机构等各方深化合作，共同提升对游客的跨境支付服务能力。

立体化受理 覆盖多元支付场景

现在，游客可使用银联卡在欧洲80%的商户POS刷卡消费，通过绑定银联卡的Huawei Pay和Apple Pay等产品，还可在超过600万欧洲商户POS终端“挥”手机完成支付。在欧洲知名百货和购物村，支持银联二维码也成为吸引亚太游客的重要手段。境内游客可使用云闪付App或接入“云闪付网络支付平台”的商业银行App在这些商户扫码支付。

截至目前，银联国际推动欧洲区域内超90%的国家和地区开通银联业务，其中包括全部申根国家。法国、英国、意大利、西班牙和匈牙利等地银联卡受理环境持续完善。

近年来，中国出境游客的目的地选择、消费偏好呈现多元化特点。据介绍，在“自由行”游客关注的交通领域，银联支付产品的受理范围已覆盖跨境、城际和本地交通系统。90余家国际航空公司官网、携程等OTA平台目前已开通支持银联卡购票。在戴高乐机场、法兰克福机场、希斯罗机场等枢纽机场，银联卡可在大批免税店和餐饮商户使用。在法国、西班牙、意大利等地，游客还可使用银联卡搭乘市内交通或城际交通往返景点，便捷安排出行线路。

对于喜爱购物的游客而言，银联卡不仅是支付工具，也是退税伴侣。全球44个国家和地区已推出包括机场港口退税、市区退税、直减退税等多种基于银联卡的退税服务，充分满足消费者退税需求，欧洲多国还开通支持“云闪付”扫码实时退税，进一步优化持卡人退税体验。

据悉，今年暑假期间，银联国际充分发挥资源融聚能力，与境外商户、商业银行广泛合作，启动了“出境带银联·三重惠一夏”暑期优惠季活动，为持卡人提供包括商户折扣、汇率优惠和银行返现在内三重优惠。同时，多家境内商业银行也为本行银联卡持卡人提供专属返现或立减。

打造便捷体验 助力外籍人员畅游锦绣中华

欧洲游升温的同时，中国在欧洲的免签“朋友圈”也持续扩容，带动入境游规模持续增长。

3月起，银联启动“锦绣行动2024”，面对外籍人员，银联提供了银联卡、二维码钱包和非接支付在内多元支付解决方案，可供其根据自身习惯灵活选用。

而习惯卡片支付的欧洲游客，可直接使用欧洲本地发行的银联卡在境内消费或提取人民币现金。目前境外81个国家和地区已发行银联卡，其中西班牙、塞尔维亚等10余个欧洲国家已本地发行，这些银联卡均可在中国境内方便使用。据悉，银联还专门为外籍来华人员设计了配备特色权益的锦绣中华卡。习惯手机支付的外籍人员，也可用本地的银联合作钱包，直接在境内银联受理商户扫码或“挥”手机完成支付。尚未持有银联卡或银联钱包的短期来华人员，还可通过云闪付等APP和银行网点等线下渠道申领旅行通卡，使用境外银行卡或现金充值后，即可享受与境内用户一致的刷卡和移动支付服务。

2004年，首张银联卡落地境外，截至目前，银联卡境外发行规模已突破2.4亿张，覆盖81个国家和地区，其中超80%的卡片发行在共建“一带一路”国家。顺应支付产业数字化转型趋势，银联国际积极将境内移动支付发展经验运用到国际市场，在境外落地了约200款银联合作钱包。这些银联支付产品具有跨境通用的特点，在融入日常生活消费的同时，也为当地居民跨境和来华支付提供便捷服务。

(责编：罗知之、高雷)
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