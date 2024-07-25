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中国人民银行下调1年期MLF中标利率至2.30%

2024年07月25日15:52 | 来源：人民网
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人民网北京7月25日电 （记者黄盛）为维护月末银行体系流动性合理充裕，2024年7月25日，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2351亿元逆回购操作，中标利率为1.70%。此外，中国人民银行以利率招标方式开展2000亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.30%。由此，继逆回购操作利率下调10个基点后，中国人民银行再将MLF操作利率下调20个基点。

MLF的政策利率色彩淡化

MLF作为中期基础货币的货币政策工具，于2014年9月由中国人民银行创设；发放对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行，可通过招标方式开展；发放方式为质押方式，并需提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债等优质债券作为合格质押品。

MLF的主要功能是，通过调节向金融机构中期融资的成本，来对金融机构的资产负债表和市场预期产生影响，引导其向符合国家政策导向的实体经济部门提供低成本资金，促进降低社会融资成本。

民生银行首席经济学家温彬向记者表示，在今年7月22日7天期逆回购操作利率下调之后，常备借贷便利利率、LPR报价、存款利率以及MLF利率均相应下调，进一步凸显了7天期逆回购操作利率作为基准政策利率的地位。尤其是此次MLF操作安排在LPR报价之后，进一步淡化了MLF的政策利率色彩，表明在新的货币政策调控框架之下，正逐步疏通由短及长的利率传导关系。

东方金诚首席宏观分析师王青也向记者表示，当前MLF已经“淡化政策利率色彩”，不再承担“主要政策利率”角色。因此，这次MLF利率调整，属于主要政策利率（7天期逆回购操作利率）下调后，政策利率体系的联动调整。

满足金融机构中长期资金需求

多位业内人士表示，中国人民银行于7月25日增开MLF操作，较为罕见，主要为满足金融机构的中长期资金需求。

温彬向记者表示，本次中国人民银行增开MLF操作临近7月末，金融机构流动性需求明显增加，货币市场利率有一定上行压力。7月24日银行间隔夜和7天回购利率在1.75%左右，较7月22日降息当天分别高9个和4个基点。同时，8月15日将有4010亿元MLF到期，部分MLF参与机构在此次需求报送中前瞻考虑了下个月的到期量。因此，此次MLF操作净投放2000亿元，能更好满足金融机构的流动性需求。

王青认为，本次MLF操作利率降幅较大，或与近期银行同业存单到期收益率下行幅度较大（1年期AAA级商业银行同业存单到期收益率已降至1.95%左右），明显低于MLF操作利率有关。事实上，在去年8月的政策利率调整过程中，MLF操作利率下调15个基点，7天期逆回购操作利率下调10个基点，两者的下调幅度并不一致。总体上看，近期政策利率全面下调，有助于进一步降低企业和居民贷款利率，提振宏观经济总需求。

也有业内人士表示，近期一系列“降息”组合拳的落地，表明稳增长已成为当前政策首要目标，既释放了稳经济的信号，助力提振市场信心；也进一步明晰了未来的货币政策调控框架，有助于不断提升调控的精准性和有效性。

(责编：罗知之、高雷)
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