人民网北京7月25日电 （记者罗知之）国家发展改革委今日召开专题新闻发布会，介绍加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况。国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕在会上表示，自今年3月以来，国家发展改革委会同各地区各部门，加强了统筹协调，建立了政策体系，狠抓工作落实，推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得了良好开局，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出的“四大行动”都取得了积极成效。

一是设备更新拉动投资增长。今年上半年，全国设备工器具购置投资同比增长17.3%，对全部投资增长的贡献率达到54.8%，拉动全部投资增长2.1个百分点。二是以旧换新激发消费活力。上半年，限额以上单位（年主营业务收入达到500万元及以上的零售企业）家电和音像器材类商品零售额同比增长了3.1%，较去年同期增速加快了2.1个百分点。三是循环利用体系加快完善。今年上半年，全国新增3160个智能化社区废旧物资回收设施；全国机动车回收量达到307.4万辆，同比增长24.8%。四是标准提升促进绿色转型。今明两年拟制修订的294项涉及到大规模设备更新和消费品以旧换新的国家标准已经全部立项，其中设备能效、电动汽车等重点领域55项标准已经发布，其他都在推进和发布的过程中。

(责编：罗知之、高雷)

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