人民网北京7月25日电 （记者罗知之）国家发展改革委今日召开专题新闻发布会，介绍加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施有关情况。国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕在会上表示，国家发展改革委、财政部今日联合印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》（以下简称《措施》），加力支持的内容概括为“三个大幅度”。

第一，大幅度扩大支持范围。在设备更新方面，在原有的工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗等7个领域设备更新和回收循环利用的基础之上，将超长期特别国债支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新，以及重点行业节能降碳和安全改造。在消费品以旧换新方面，借鉴一些地区的成熟经验做法，将个人消费者乘用车置换更新，家电产品和电动自行车以旧换新，旧房装修、厨卫改造、居家适老化改造的物品材料购置等，一并纳入超长期特别国债资金支持范围，以此更好满足居民消费升级需求，不断提高居民生活的品质。

第二，大幅度优化组织方式。这次拿出的3000亿元资金，包括设备更新和消费品以旧换新两个方向。在设备更新方面，安排近1500亿元，目前具体测算大致1480亿元左右的超长期特别国债资金支持设备更新。充分考虑不同领域、不同类型项目的特点，降低资金申报的门槛，有效支持单体规模小、但是点多量大面广的设备更新和技术改造。同时，简化项目申报和审批流程，切实提高办事效率。在消费品以旧换新方面，直接向地方安排1500亿元左右超长期特别国债资金，支持地方自主实施消费品以旧换新。与投资补助等传统支持方式不同，这次向地方直接安排资金，赋予地方更大的自主权，在符合“两新”总体要求的情况下，充分发挥地方的创造力，也有利于更加快速便捷地将这些真金白银的优惠直达消费者。

第三，大幅度提升补贴标准。《若干措施》进一步加大了对重点领域更新换新的补贴力度。比如，在汽车报废更新方面，对符合条件的汽车报废更新，将补贴标准由此前的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元，都是增长了一倍及以上。在设备更新贷款财政贴息方面，对符合条件的经营主体，中央财政给予设备更新贷款的贴息比例，从1个百分点提高到1.5个百分点。此外，《若干措施》明确了对老旧营运车船报废更新、农业机械报废更新、新能源公交车及动力电池更新等方面的补贴标准，较此前均有大幅度提升。特别是广大消费者十分关心的家电产品，《若干措施》提出，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调等8类家电产品，给予产品销售价格的15%补贴；对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予5%的补贴。

”总的看，《若干措施》起草过程中征求了有关方面的意见，大家都认为《若干措施》力度大、措施实，明确了多领域多方面的加力支持政策，目的就是要进一步推动‘两新’工作取得更大成效，为加快绿色低碳转型、推动经济高质量发展提供更加有力的支撑。”赵辰昕说。

(责编：罗知之、高雷)

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