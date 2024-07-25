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商务部回应欧盟拟对进口自中国的生物柴油征收临时反倾销税

2024年07月25日18:38 | 来源：新华网
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新华社北京7月25日电（记者唐诗凝、谢希瑶）商务部新闻发言人何咏前25日表示，中方注意到，欧盟委员会7月19日发布对华生物柴油反倾销调查初裁披露，拟对进口自中国的生物柴油征收临时反倾销税。中方对欧方在生物柴油行业的保护主义行径表示高度关切。

近日，欧盟委员会宣布将对自中国进口的生物柴油征收12.8%至36.4%的临时反倾销税。对此，何咏前在25日举行的商务部例行新闻发布会上回应称，中方一贯主张合理审慎使用贸易救济措施，敦促欧方不要贸然采取贸易保护主义措施，与中方通过对话协商解决彼此关切。

“欧盟是全球最大的生物柴油消费地，自中国进口生物柴油是为了满足欧盟市场巨大的消费需求，加快实现自身绿色转型和节能减排目标。”何咏前说，中方多次强调，欧方征税措施只会抬高相关产品成本，损害欧盟相关产业和消费者利益，破坏欧盟绿色转型进程和中欧经贸合作大局。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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