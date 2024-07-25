汽油、柴油价格下调
2024年07月25日18:46 | 来源：新华网
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新华社北京7月25日电（记者陈炜伟）国家发展改革委25日发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年7月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低145元、140元。
国家发展改革委有关负责人说，中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。
国家发展改革委价格监测中心分析，本轮成品油调价周期内国际油价震荡下降，预计短期内需求低迷和供应充裕将继续主导国际油价窄幅震荡下行。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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