《企业环境治理的伦理逻辑、困境纾解与阶跃》一书，近日由社会科学文献出版社出版发行。该书由南京理工大学经济管理学院教授芦慧和江南大学国家安全与绿色发展研究院院长陈红教授合著。

该书从价值伦理困境视角深刻解读，影响我国经济转型期企业及利益相关者，可为破解我国食品企业所面临的环境行为伦理困境，助力绿色转型发展提供深层助力。

该书基于内外部价值视角，深度解析企业环境治理的伦理困境缺口及关键伦理要素，完整呈现了企业环境治理的组织层困境和“利益-组织”分层形态，为食品企业如何分层突破伦理困境提供了基本蓝图。一方面，该书从价值提升视角展示了企业环境治理对企业ESG绩效、社会声誉和绩效的促进作用，可回应并打破诸多企业对其环境治理所持有“‘成本-成效’错位观”的消极认知。对于众多中小食品企业来说，企业管理者需要反思所持有的企业环境治理“‘成本-成效’错位观”认知误区，从ESG绩效、社会声誉和绩效视角来形成正确合理的企业环境治理“‘成本-成效’协同观”。另一方面，该书提出的“可持续领导力建设”这一纾解路径，对中小食品企业绿色低碳转型具有很强的启发性和指导性；帮助食品企业管理者从内部管理视角思考，如何将环境治理效率和效能延伸至整个价值链，并通过价值链的绿色低碳实现来验证食品企业绿色转型所隐含的“‘成本-成效’协同观”。该书为食品企业重新考量经营与环保有效协同提供了自洽的价值逻辑，能够降低食品企业因短视而引发的环境违规行为。

该书锚定产业链中多元主体的利益分层和利益冲突问题，突破以往“政府要求--企业执行”的战略视角，以折射可能存在的“利益-声誉”矛盾伦理困境形态。该书融合多元主体环境价值取向，提出了所存在的角色型、关系型、空间型等伦理困境类型，以“顶天立地”的方式，形象刻画和解读了当前中小食品企业存在的环境治理困境问题。

该书的特色之一是将“抽象”的多主体利益冲突，分别“具象”到空间分层的环境价值诉求冲突和关系分层的环境价值诉求冲突，通过明晰企业环境治理伦理困境表现特征及环境价值诉求冲突视角下的困境致因，为中小食品企业管理者的环境治理之路提供启迪：一是打造绿色食品企业必须形成上下游绿色产业链，而链条中多元主体的“利益协同”是绿色产业链实现的关键着力点；二是“利益协同”本质上是多利益主体在多界面、多情境、多对象的“价值观协同”，在绿色低碳转型问题上，食品企业上下游要“劲往一处使”“上下凝成一股绳”；三是可提示当地政府制定具体政策时应以“利益-声誉”融合的视角，充分考虑构建多利益主体价值，注重政策的长效性，最大化降低食品企业生产与销售各环节中的人为违规操作及环境破坏行为。

该书立足“利益-组织”分层视角，从行为视角拓展了由价值观、领导力、绿色人力资源管理等伦理要素所形成的“组织层--个体层”“群体层--个体层”“组织层--群体层”融合形态，提供不同主体互动过程中易实践的行为指导，真正将企业环境治理微化为每位企业成员的共同责任，并促进多元主体间利益及行为的渗透融合。该书也为政府反思政策制定与环境监督提供了依据。

总体而言，《企业环境治理的伦理逻辑、困境纾解与阶跃》一书以严密、完整、合理的逻辑，阐述了企业环境治理过程中的伦理困境及纾解策略，从价值伦理视角促进了食品企业实现经济目标与绿色目标有效协同的现实性、前瞻性与必要性，并阐述了更普适、更易操作的企业内部行为实践，有助于食品企业及员工做到对环境行为的“内化于心”并“外化于行”，为改变高能耗、高排放、低回收的产业，实现绿色可持续发展，提供理论依据与实践指导。

（牛安春 作者系中国质量万里行促进会常务理事、中国食品安全报社副社长）

来源：中国城市网

(责编：罗知之、高雷)

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