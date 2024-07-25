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北京市场监管领域3年累计免罚近7.6亿元

2024年07月25日21:52 | 来源：新华社
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“北京大力推行柔性执法，26个市级部门公布不予行政处罚清单，仅市场监管领域近3年累计依法不予行政处罚免罚金额近7.6亿元，让执法变得既有力度又有温度。”北京市发改委主任杨秀玲在7月25日举行的“迎接新中国成立75周年”系列主题新闻发布会上介绍。

北京还不断完善营商环境制度体系，构建“风险＋信用”为基础的一体化综合监管机制，探索“柔性监管”。北京市全面推行非现场监管，实现49个市级政府部门领域全覆盖，今年上半年全市开展非现场检查比例超过20%。

“目前北京49个部门梳理形成的行政检查项中非现场检查项占比43.5%，非现场监管方式覆盖的行政检查项进一步拓展。”北京市市场监管局副局长邓慧敏表示，北京还全面推广“一码检查”，通过建立扫码提示、阻断机制，有效推动政府部门合理统筹、优化、压减检查或访企频次，解决扰企问题，打造让企业专心经营的营商环境。

除市场监管机制改革外，北京还从法治环境、政务服务、投资贸易环境等多维度探索优化营商环境。连续7年实施1500余项营商环境改革举措，彰显出北京营商环境改革的“北京速度”：外资企业设立率先实现“全程网办”，时间从2至3个月缩短到最快1天；去年40个行业全面推广“一业一证”，平均压减材料50.6%、压减时限71.5%；北京关区进、出口通关时间分别比2017年压缩76%、91%；5年来，商事案件审判、执行案件平均用时分别压减20%、60%等。

杨秀玲表示，北京将以提升企业群众获得感和满意度为目标，持续建设市场化、法治化、便利化、国际化一流营商环境。（记者郭宇靖、阳娜）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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