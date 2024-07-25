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3000亿元资金加力支持，大规模设备更新和消费品以旧换新再迎“政策包”

2024年07月25日22:37 | 来源：新华网
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新华社北京7月25日电 题：3000亿元资金加力支持，大规模设备更新和消费品以旧换新再迎“政策包”

新华社记者陈炜伟、谢希瑶

《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》25日对外发布。文件提出，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

在国家发展改革委当天举行的专题新闻发布会上，国家发展改革委副主任赵辰昕表示，在现行政策体系基础上，若干措施大幅度扩大支持范围、大幅度优化组织方式、大幅度提升补贴标准，明确了多领域多方面的加力支持政策。

设备更新支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域

企业是设备更新的关键主体。赵辰昕表示，在坚持尊重市场规律、更好发挥市场作用的基础上，这次拿出更多“真金白银”，加力支持“两新”工作，激励更多企业实施设备更新。

从资金规模看，此次支持设备更新资金规模将近1500亿元。从支持范围看，在工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗等领域设备更新以及回收循环利用的基础上，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，并结合实际动态调整。

若干措施还明确了支持老旧营运车船报废更新、农业机械报废更新、新能源公交车及动力电池更新等方面的补贴标准，较此前均有大幅度提升。

此外，针对工业等领域设备更新项目申报门槛较高、中小企业项目难以满足要求等问题，取消了“项目总投资不低于1亿元”的要求，让支持政策惠及更多中小企业。

更大力度提升汽车和家电等大宗消费

赵辰昕介绍，此次直接向地方安排1500亿元左右超长期特别国债资金，支持地方自主实施消费品以旧换新。要综合各地区常住人口、地区生产总值、汽车和家电保有量等因素测算，合理确定各地区资金分配规模。

若干措施提出，各地区要重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新，家电产品和电动自行车以旧换新，旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置，促进智能家居消费等。

汽车、家电等大宗消费品是推进消费品以旧换新的重点领域。商务部消费促进司司长徐兴锋介绍，对按照《汽车以旧换新补贴实施细则》要求，报废旧车并购买新车的个人消费者，补贴标准由购买新能源乘用车补1万元、购买燃油乘用车补7000元，分别提高至2万元和1.5万元。

在家电消费方面，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。补贴标准为产品销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。

8月底前3000亿元左右资金全部下达

推动政策落实落地至关重要。赵辰昕说，支持地方消费品以旧换新的1500亿元左右资金，以及支持设备更新的首批约500亿元资金，近日就会下达。同时，将组织新一批设备更新项目申报审核，计划在8月底前，将3000亿元左右资金全部下达。此外，国家发展改革委正在抓紧制定超长期特别国债支持“两新”资金管理办法，明确全链条管理规定；将指导督促各地区严格管理资金，做到专款专用，对于骗补贴、套补贴等违法违规行为，将会同有关部门依法依规严肃处理。

财政部经济建设司司长符金陵表示，各地要按照要求尽快制定具体实施方案，切实管好用好补贴资金，不得用于平衡预算、偿还政府债务、“三保”支出等，确保“真金白银”的政策落到实处、早见成效。

消费品以旧换新，维护消费者合法权益尤为重要。徐兴锋说，地方要防范非法翻新、以次充好出售旧家电等行为，要督促家电以旧换新参与企业将回收的废家电交与正规拆解企业。

市场监管总局质量监督司司长段永升说，将加快消费品质量安全标准制定，督促生产销售单位落实主体责任，强化重点消费品质量和价格监管。下一步，将持续加大对重点消费品的质量监督抽查力度，对抽查发现的不合格产品生产销售单位依法严肃处理。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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