新华社北京7月25日电 题：集中“晒账本”！99家中央部门公开2023年度部门决算

新华社记者申铖

老百姓过日子，总会想着怎么管好自家的“账本”，国家亦是如此。

25日，99家中央部门陆续向社会“晒”出2023年度部门决算“账本”。去年经济社会发展的相关支出花了多少钱？花得好不好？都可以从中找到答案。

一年一度的中央部门决算公开已进入第14个年头。中央部门决算是反映中央部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

记者查阅各部门决算“账本”发现，各部门均公开了收入支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表等9张报表，更加全面、真实反映部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

此外，政府采购支出情况今年连续第9年向社会公开，有力维护了政府采购公开公平公正。

“14年来，中央部门决算公开范围逐步扩大，由最初的2张表格增加到现在的9张表格，公开内容不断丰富细化。同时，公开了功能分类和经济分类科目支出，还公开了‘三公’经费、机关运行经费、项目绩效、政府采购和国有资产等信息。”财政部相关司局负责人说。

绩效评价是对全年预算执行效果的检验。今年中央部门绩效信息公开范围更广、力度更大，由“摆数字”进一步转向“看效果”。

全面开展单位自评——今年随同中央决算向全国人大常委会报送的项目绩效自评表的数量增长到716个，比上年增加17个，并加大自评结果抽查复核力度。

推动改进部门评价——财政部持续推动改进部门评价工作，督促部门加大对重点民生支出和体现核心职责的事业发展类项目评价力度，原则上以5年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖。

积极推进财政评价——今年共确定55个项目开展财政重点评价，涉及科技教育、生态环保、社会保障和就业、农业农村等重点领域。部分重点项目绩效评价报告，随同2023年中央决算报告提交全国人大常委会参阅。

“可以看到，绩效评价信息公开力度持续加大，并注重建立健全重点民生政策和重大项目支出绩效评价常态化机制，不断拓展评价范围，提高评价质量并加大公开力度。”中国社会科学院财经战略研究院研究员汪德华说。

近年来，从“要我公开”到“我要公开”，中央部门“账本”晒得越来越细，查阅也更加便捷。中央部门公开的决算信息除了发布在各部门官方网站外，公众还可以通过登录财政部网站“中央预决算公开平台”专栏集中查阅。

推进中央部门决算公开，是深化财税体制改革的一项重要内容。公开的一笔笔钱，对应着政府的一项项作为。“账本”越“晒”越细，将促进政府支出更加科学、规范、有效。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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