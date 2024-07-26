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从南博会看中国经济向“新”力

2024年07月26日05:12 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　小朋友们在南博会上了解无人驾驶载人航空器。
　　新华社记者 王静颐摄

　　观众在南博会上拍摄行走机器狗。
　　新华社记者 胡 超摄

　　正在昆明举行的第八届中国—南亚博览会上，低空经济、数字经济、人工智能、绿色能源、无人机、机器狗等新质生产力相关产业展区和商品受到参展客商的高度关注，每个展区都吸引了众多客商参观，展现中国经济的蓬勃向“新”力。

　　在建筑科技馆，喷涂打磨一体机器人、地面整平机器人等高端装备、前沿技术及智能化产品等模型格外显眼。这里重点展示中国建筑企业在智能建造、智慧建筑等方面的产品及技术，观众通过观展，可以感受到中国建筑科技发展的丰硕成果。

　　“混凝土浇筑完成后，地面整平机器人通过顶部的激光来测量平整度，再通过底部的刮板，将混凝土摊平，操作简单、地面密实均匀。”云南建投集团工作人员介绍。

　　在中国中铁展区，一只蓝色的机械手臂吸引了几位老挝客商的目光。这是中国中铁拥有自主知识产权的智能钢结构维护机器人，机器人由作业系统和底盘两个部分组成，通过末端集成激光进行作业，实现钢结构智能涂装。

　　云南交投集团展区以“发展绿美通道经济·打造新质生产力”为主题，集中展示了一批新型智能装备，智慧高速综合管理服务平台、智慧收费站、智能收费机器人、安全管控无人机等，吸引了许多来自南亚、东南亚国家的客商驻足观看。

　　在中国铁塔展区，智慧的铁塔模型吸引了斯里兰卡客商杰苏塔萨的目光。中国铁塔工作人员介绍，他们公司开放共享超过1万座铁塔，可以把无人机机巢部署在铁塔上，推动形成多场景、多主体、多层次的无人机起降点设施网络，打造空天地一体全域立体感知体系。

　　杰苏塔萨说：“这是我第一次参加南博会，各种型号的无人机让我大开眼界。南博会为我们提供了与中国企业交流合作的平台，让我们有机会把这些新技术带回国。”

　　一些境外企业奔着新能源产业而来，希望在展会期间找到中国优质的供应商。来自阿联酋的采购商亚辛说，中国新能源产业飞速发展，技术更新迭代很快，他们想在阿联酋发展光伏产业，这次来就是要寻找中国新能源企业合作。

　　走进制造业馆，仿佛置身于科幻世界。60多家参展企业充分运用“声、光、电”等现代科技手段，采用AI、VR、AR等信息技术和数字方式进行呈现，打造兼具科技感与艺术感的展示空间，“人工智能”“低空经济和空天信息产业”“数字合作”是主要亮点。

　　不久前获准在昆明设立国际通信业务出入口局的中国电信，通过实物呈现、互动体验等方式，展示中国电信研发的星辰·大模型、星海·AI中台、星河·AI赋能平台等最新AI技术成果，吸引了许多来自南亚、东南亚国家的客商进入展区参观。

　　多位来自南亚国家的客商表示，他们在本届南博会上充分感受到了中国发展新质生产力的成果，中国不仅新能源汽车产业发展得好，在数字经济、绿色能源、智能制造等方面同样全球领先，中国积极推动相关产业发展和产品出口，将造福包括南亚国家在内的世界各国，助力全球经济发展。

　　（据新华社昆明7月24日电  记者浦超、丁怡全、董博怀）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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