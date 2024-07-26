本报记者 廖睿灵

近年来，贵州省黔西南州积极构建新型能源体系，推进风能、光伏、储能等绿色能源产业发展，为当地经济社会发展注入强劲动能。目前，南方电网贵州兴义供电局供电区域黔西南州八县市实现县域220千伏输变电全覆盖，新能源消纳能力大幅提升。图为黔西南州兴义市清水河火光储一体化项目示范点。

卢关文摄

近日，随着夏季高温天气的持续，浙江省嘉善县全社会用电量持续攀升。在迎峰度夏电力保供一线，国网嘉善县供电公司运维人员利用智能机器人和红外线测温仪，通过“智能巡检+人工巡视”方式，对嘉善110千伏牛桥变电所开展设备安全巡视，全力做好电力保供工作。

徐柳薇摄

国家统计局日前公布的数据显示，上半年，全国能源生产总体平稳，原煤生产基本稳定，油气生产稳定增长，电力生产保障有力。国家统计局能源统计司司长胡汉舟说，在消费侧，清洁能源消费占比显著提升，能源绿色化清洁化底色进一步凸显。

供应保障能力提升

规模以上工业原煤产量22.7亿吨，原油和天然气产量均保持同比增长，清洁电力快速增长……今年上半年，全国能源生产保持总体平稳势头。“随着煤炭先进产能有序释放，能源供应保障能力进一步提升，原煤生产降幅收窄，原油生产稳定增长，天然气生产创历史新高，电力生产同比加快，能源生产总体平稳。”胡汉舟说。

分类别看，上半年，原煤生产基本稳定。规模以上工业原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%，降幅较一季度收窄2.4个百分点。煤炭生产布局持续优化，八成以上原煤由山西、内蒙古、陕西和新疆供应。

油气生产稳定增长。上半年，油气稳产增产形势良好，供应保障能力稳步提升。规模以上工业原油产量1.07亿吨，同比增长1.9%；规模以上工业天然气产量1236亿立方米，创历史同期新高，同比增长6%。

电力生产保障有力。上半年，电力安全保供平稳有序，清洁电力保持快速增长。规模以上工业发电量4.4万亿千瓦时，同比增长5.2%，较上年同期加快1.4个百分点。其中，火电增长1.7%，水电、风电和太阳能发电分别增长21.4%、6.9%和27.1%。

能源消费总量增长

根据国家统计局发布的数据，今年上半年，全社会能源消费总量同比增长4.7%左右。胡汉舟介绍，国家支持非化石能源发展政策效应逐步显现，新能源消费快速增长，用能结构持续改善，天然气、水核风光电等清洁能源消费比重较上年同期提高2.2个百分点。

再看作为经济运行“晴雨表”的用电量。中国电力企业联合会发布的数据显示，上半年，全社会用电量4.66万亿千瓦时，同比增长8.1%，增速比上年同期提高3.1个百分点。其中，第二产业用电量保持较快增长，高技术及装备制造业用电增速领先。

“上半年，制造业用电量同比增长6.9%，其中二季度同比增长6.5%。分大类看，高技术及装备制造业上半年用电量同比增长13.1%，增速高于同期制造业平均增长水平6.2个百分点，制造业延续转型升级趋势。”中国电力企业联合会副秘书长刘永东介绍，上半年，高技术及装备制造业中的9个子行业用电量增速均超过5%。同时，消费品制造业用电量同比增长7.6%，四大高载能行业上半年用电量同比增长4%。

中国电力企业联合会统计与数据中心副主任蒋德斌分析，伴随系列宏观政策落地，政策效应持续释放，经济内生动能继续修复，部分经济指标呈现回升向好态势，将继续拉动用电量增长。此外，5G技术、大数据、云计算、人工智能等新型基础设施建设及应用快速发展，促进这些领域用电量升高，也将带动全社会用电量进一步增长。

能源结构持续向“绿”

从能源供应侧看，今年上半年，国内发电装机规模继续增长，结构持续向“绿”。根据中国电力企业联合会数据，截至今年6月底，全国全口径发电装机容量30.7亿千瓦，同比增长14.1%。其中，全国并网风电和太阳能发电合计装机达到11.8亿千瓦，首次超过煤电装机规模，占总装机容量比重为38.4%，比上年同期提高6.5个百分点。

清洁能源装机规模不断扩大，带动清洁能源发电量持续增长。刘永东介绍，上半年，全国全口径非化石能源发电量同比增加2935亿千瓦时，占同期全社会用电量同比增量的84.2%。在各类发电设备中，水力发电设备利用小时数同比显著提升。

“上半年，来水恢复，推动水电大幅增长。”胡汉舟说，同时，太阳能发电装机容量持续增加，发电量继续保持高速增长。目前，规模以上工业水电、核电、风电和太阳能发电等清洁电力占比达32.2%，较上年同期提高2.3个百分点。

新能源发展稳步提速，消纳能力也要及时跟上。国家能源局有关负责人表示，将加快推进新能源配套电网项目建设，督促电网企业优化接网流程，今年着力推动川渝特高压交流工程、青海红旗750千伏输变电工程等33项重点项目建成投产，加快推进陕北—安徽特高压直流工程等37项重点项目开工建设，为新能源消纳提供有力支撑。同时，将加强配电网建设、改造，打造坚强灵活网架，提升智能化水平，完善调度运行机制。

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经