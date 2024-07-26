新华社北京7月25日电 （记者张千千、吴雨）7月25日，工行、农行、中行、建行宣布下调存款挂牌利率，活期存款、定期存款、通知存款等利率均有所调整。其中，1年期整存整取定期存款挂牌利率下调10个基点至1.35%。

利率调整后，四大行活期存款挂牌利率为0.15%，3个月、6个月、1年、2年、3年、5年期整存整取定期存款挂牌利率分别为1.05%、1.25%、1.35%、1.45%、1.75%、1.8%。

这是四大行年内首次下调存款挂牌利率。去年6月、9月、12月，四大行曾三度下调存款挂牌利率。

7月22日，中国人民银行将公开市场7天期逆回购操作利率下调10个基点至1.7%；同日，1年期、5年期以上贷款市场报价利率（LPR）双双下降10个基点。

业内专家分析，随着我国利率市场化改革持续深入，存贷款利率联动性增强。此次四大行下调存款挂牌利率，体现出存款利率市场化调整机制作用有效发挥，商业银行市场化定价能力进一步增强。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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