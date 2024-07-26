四大行下调存款挂牌利率
2024年07月26日05:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
新华社北京7月25日电 （记者张千千、吴雨）7月25日，工行、农行、中行、建行宣布下调存款挂牌利率，活期存款、定期存款、通知存款等利率均有所调整。其中，1年期整存整取定期存款挂牌利率下调10个基点至1.35%。
利率调整后，四大行活期存款挂牌利率为0.15%，3个月、6个月、1年、2年、3年、5年期整存整取定期存款挂牌利率分别为1.05%、1.25%、1.35%、1.45%、1.75%、1.8%。
这是四大行年内首次下调存款挂牌利率。去年6月、9月、12月，四大行曾三度下调存款挂牌利率。
7月22日，中国人民银行将公开市场7天期逆回购操作利率下调10个基点至1.7%；同日，1年期、5年期以上贷款市场报价利率（LPR）双双下降10个基点。
业内专家分析，随着我国利率市场化改革持续深入，存贷款利率联动性增强。此次四大行下调存款挂牌利率，体现出存款利率市场化调整机制作用有效发挥，商业银行市场化定价能力进一步增强。
(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 《报告》：发挥经济减震器功能 保险业助力经济社会发展
- 人民网北京7月25日电 （记者杜燕飞）中国保险行业协会25日发布《2023中国保险业社会责任报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2023年，保险业发挥经济减震器和社会稳定器功能，做好“五篇大文章”，科技活动主体保险业务保单数量3.8亿件，为1.64亿户次农户提供保险保障4.98万亿元，大病保险覆盖人群达到12亿人，为跨境贸易服务提供保险保障1.97万亿美元，同比增长20%。…
- 评论
- 关注