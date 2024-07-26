人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第七届进博会筹备进展顺利

签约展览面积已超过36万平方米

2024年07月26日06:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报上海7月25日电  （记者田泓）第七届中国国际进口博览会将于今年11月5日至10日在上海举办。倒计时100天新闻发布会7月24日在上海举办。据中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，目前，第七届进博会的各项筹备工作进展顺利，已经取得阶段性成果。

　　国家综合展各国积极参与。截至目前，已有超过50个国家和国际组织确认参展。企业商业展筹备进展顺利。本届企业展延续食品及农产品等六大展区设置，并着力打造创新孵化专区。截至目前，签约展览面积已超过36万平方米。虹桥论坛持续凸显开放主题。第七届虹桥论坛将举办主论坛、相关分论坛以及自贸试验区专场推介等活动。其他各项筹备工作按计划推进。专业配套活动已于6月19日起接受申办，截止日期为8月31日。

　　上海市政府副秘书长、进博会城市服务保障领导小组办公室主任刘平表示，第七届进博会城市服务保障总体方案和总任务书细化分解了21个方面270项任务，创新优化举措，提升服务质量。主要包括4个方面：

　　一是在参展便利化上下功夫。出入境方面，推进落实“为外籍展客商提供换发多次入境有效签证”等便利措施；二是在服务精细化上下功夫。法律服务方面，优化进博会涉外法律服务中心、知识产权综合服务中心和调解中心设置；三是在保障智能化上下功夫。面向展客商，借助AI及数字化技术，升级数字化服务窗口，进一步优化找展商、看展馆、查活动等服务功能；四是在展会绿色化上下功夫。聚焦“展位搭建、物流运输、运营管理、绿色餐饮、绿色电力、碳中和”6个方面，全方位推动进博会全链条绿色发展。落实绿色展台标准，实施绿色物流方案，推动餐饮食品生产与服务过程的“绿色化”。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月26日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《报告》：发挥经济减震器功能 保险业助力经济社会发展
　　人民网北京7月25日电 （记者杜燕飞）中国保险行业协会25日发布《2023中国保险业社会责任报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2023年，保险业发挥经济减震器和社会稳定器功能，做好“五篇大文章”，科技活动主体保险业务保单数量3.8亿件，为1.64亿户次农户提供保险保障4.98万亿元，大病保险覆盖人群达到12亿人，为跨境贸易服务提供保险保障1.97万亿美元，同比增长20%。…
向“新”而行 央企加大创新增强服务经济社会能力
　　人民网北京7月25日电 （记者杜燕飞）科技是第一生产力。国资委日前举行的中央企业负责人研讨班强调，要大力推进科技创新和产业创新，积极承担国家重大科技项目，推进新兴产业持续突破，纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展，持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展，全面实施“AI+”专项行动，进一步优化人才发展支持政策，加快建立完善精准、差异化、长周期的科技创新考核体系，布局新赛道、培育新动能。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部