本报上海7月25日电 （记者田泓）第七届中国国际进口博览会将于今年11月5日至10日在上海举办。倒计时100天新闻发布会7月24日在上海举办。据中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，目前，第七届进博会的各项筹备工作进展顺利，已经取得阶段性成果。

国家综合展各国积极参与。截至目前，已有超过50个国家和国际组织确认参展。企业商业展筹备进展顺利。本届企业展延续食品及农产品等六大展区设置，并着力打造创新孵化专区。截至目前，签约展览面积已超过36万平方米。虹桥论坛持续凸显开放主题。第七届虹桥论坛将举办主论坛、相关分论坛以及自贸试验区专场推介等活动。其他各项筹备工作按计划推进。专业配套活动已于6月19日起接受申办，截止日期为8月31日。

上海市政府副秘书长、进博会城市服务保障领导小组办公室主任刘平表示，第七届进博会城市服务保障总体方案和总任务书细化分解了21个方面270项任务，创新优化举措，提升服务质量。主要包括4个方面：

一是在参展便利化上下功夫。出入境方面，推进落实“为外籍展客商提供换发多次入境有效签证”等便利措施；二是在服务精细化上下功夫。法律服务方面，优化进博会涉外法律服务中心、知识产权综合服务中心和调解中心设置；三是在保障智能化上下功夫。面向展客商，借助AI及数字化技术，升级数字化服务窗口，进一步优化找展商、看展馆、查活动等服务功能；四是在展会绿色化上下功夫。聚焦“展位搭建、物流运输、运营管理、绿色餐饮、绿色电力、碳中和”6个方面，全方位推动进博会全链条绿色发展。落实绿色展台标准，实施绿色物流方案，推动餐饮食品生产与服务过程的“绿色化”。

《 人民日报 》（ 2024年07月26日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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