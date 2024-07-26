本报北京7月25日电 （记者刘志强）电解铝行业是我国重要的基础原材料产业，也是能源消耗和二氧化碳排放的重点领域。近日，国家发展改革委联合有关部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》，加快推进电解铝行业节能降碳改造和用能设备更新，深入挖掘节能降碳潜力。

行动计划提出，到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，行业可再生能源利用比例达到25%以上，再生铝产量达到1150万吨。通过实施节能降碳改造，电解铝行业2024年—2025年形成节能量约250万吨标准煤、减排二氧化碳约650万吨。

行动计划部署了5方面重点任务，一是优化产业布局和产能调控。严格执行电解铝产能置换政策。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，主要用能设备须达到能效先进水平。依法依规退出和处置电解铝落后低效产能。

二是大力推进节能降碳改造。鼓励采用低摩擦轴承、高效电机等优化电解槽结构，加强铝电解槽能量流优化及余热回收。

三是实施非化石能源替代。积极支持电解铝企业扩大非化石能源应用，原则上不再新增自备燃煤机组，支持既有自备燃煤机组实施清洁能源替代。

四是推动产业链协同绿色发展。引导电解铝企业优化升级原材料方案，提升氧化铝、铝用阳极和阴极等产品质量。

五是推动数字化智能化升级。加快新一代信息技术在电解铝行业的创新应用，支持企业开展电解铝生产线智能化升级改造，提升电解槽自适应控制和优化调节能力。

《 人民日报 》（ 2024年07月26日 07 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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