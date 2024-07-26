本报北京7月25日电 （记者王昊男）记者25日从北京市政务服务和数据管理局了解到，为进一步助力中小企业高质量发展，北京市将推出以“服务全天候，企业好帮手”为理念的企业“三送”服务——围绕企业全生命周期所需，提供一体化的数字服务、政策服务、热线服务，让企业享受更加优质便捷的政务服务。

数字服务方面，为企业提供全程网办、在线导办、一件事一次办。企业可登录北京市政务服务网，办理34个领域的全程网办服务事项。通过“京通”小程序企业服务专区，可以办理9大类350余项服务事项。当企业线上办事遇到“该办哪件事、交什么材料、信息怎么填”等问题时，可发起在线导办。通过“人工导办+智能助手”的服务模式，由专业导办团队为办事人提供“一对一”网上办事实时交互服务。为企业提供主体变更、获取信贷等“一件事”集成服务，减少企业的申请材料和办理时间。

政策服务方面，提供政策推荐、订阅、兑现“一站式”服务。北京市政务服务和数据管理局将提供全市7类服务对象31个主题的政策全量检索服务，帮助企业快速获取政策信息。

热线服务方面，打造“7×24小时”全天候服务“总客服”。北京市政务服务和数据管理局出台企业服务热线优化提升工作方案，有针对性地制定企业来电一键直达、企业诉求快速派单、敏感诉求匿名交办等13条优化措施。企业在经营发展中遇到困扰，可随时拨打“12345”获得热线服务。

《 人民日报 》（ 2024年07月26日 07 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经