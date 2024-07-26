湖北省更新营运类车船可享补贴
2024年07月26日06:40 | 来源：人民网－人民日报
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本报武汉7月25日电 （记者吴君）近日，湖北省交通运输厅等14部门联合印发《湖北省交通运输领域大规模设备更新工作实施方案》，出台《湖北省交通运输领域大规模设备更新补贴实施细则》，提出在规定期限内，湖北省更新营运类车船可申请省级财政一次性补贴。
实施方案明确，湖北将共同推进实施城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、老旧机车淘汰更新、邮政快递老旧设备和快递末端配送车辆替代更新、物流设施设备更新改造、行业标准提升等七项重点任务，严格执行营运车船能耗、排放、技术标准以及新能源机车及配套工程标准。
《 人民日报 》（ 2024年07月26日 07 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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