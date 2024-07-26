人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

现代设施种植，让“菜篮子”拎得更稳当（构建多元化食物供给体系）

本报记者 郁静娴
2024年07月26日06:42 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　翠湖智慧农业创新工场3.5万平方米半封闭智能连栋温室里，一排排番茄长势良好。
　　李树山摄（人民视觉）

　　核心阅读

　　《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“构建多元化食物供给体系，培育乡村新产业新业态”。

　　解决吃饭问题，不能光盯着有限的耕地，要把思路打开，树立大食物观。各地树立和践行大食物观，在全方位、多途径开发食物资源等方面进行了不少有益探索。如何进一步深化农业供给侧结构性改革，提升食物来源的可持续获取能力？如何突破资源环境禀赋制约，增强农业可持续发展能力？围绕这些问题，记者进行了采访。

　　

　　这里的番茄为何能越夏

　　数字化管理升级，日均稳定供应5吨鲜果

　　盛夏时节，走进北京市海淀区上庄镇前章村的翠湖智慧农业创新工场，清新气息扑面而来。3.5万平方米半封闭智能连栋温室里，俨然一片空中番茄“森林”：栽培架成排林立，以椰糠土为基质，番茄藤盘旋而上，绿叶间悬挂着成串的小番茄。

　　天气炎热，这里的番茄为何还能正常生长？

　　“常规的降温操作有遮阳、开窗、高压喷雾‘三部曲’，但要营造稳定适宜的温度，这些还不够。”北京翠湖农业科技有限公司生产部负责人李树山说。

　　消毒、换装，步入温室里顿感清凉。“黑科技”来自脚边的一排排白色圆筒。李树山介绍：“高温下冷水机组正常运转，通过风筒将冷气均匀送到各个角落。哪怕最热的时候，番茄的串形和口感也有保障。”

　　翠湖智慧农业创新工场是北京市高效设施农业首个试点项目，由北京翠湖农业科技有限公司投资建设。项目共规划建设20万平方米大型智能连栋温室、设施农业研发创新基地及配套协作区。其中，一期项目于2021年底投产运营，二期项目将于今年下半年全面投产运营。

　　得益于环控系统升级，其他温室已陆续拉秧，温室里一片生机盎然。李树山说，大型智能连栋温室在生产方式上有很大优势。

　　首先是用地集约。“一大特点就是通透。”李树山介绍，这类温室由拱形骨架和高透光减反射散射玻璃构成，可充分利用自然光。连栋温室每个生产隔间通过天沟连接，单体规模可达到5公顷以上，有效提高了土地利用率，实现规模化、标准化生产。

　　其次是管理精细。白色轨道上，升降车、打叶车、采果车灵活穿梭。负责给番茄“盘头”的工人陈一站在升降车上，将整理好的茎蔓绕在直通顶棚的线上，让植株向上生长、增加分杈。向立体栽培要产量，单株番茄茎蔓一年能长到十六七米，可采收35穗以上，一平方米能长出20多公斤果。

　　偌大的温室里，数字化管理后台一刻不闲。水肥系统封闭运行：施肥机连接电脑和灌溉管网，根据定期全元素检测、果实成长转色情况，将养分送到植株根部，多余的营养液重新收集利用。“有了集成应用环境调控、省力化装备、自动控制平台等设备，劳动强度低了，管理精度高了，人均打理上千平方米不在话下。”李树山说。

　　午后骄阳收起，大雨哗哗落下。棚顶窗户自动关闭，风雨一丝进不来，室内还能保持亮堂。

　　高品质的串收小番茄，已进入北京等地商超。“各地能越夏的生产基地不多。小番茄货量下降，处于行情上升期。”销售部负责人程佳兴随手捧起一穗番茄，不多不少、正好8颗。“像这样的一串基本可认定为A级。”程佳兴介绍，夏茬淡季，一座温室日均能为市场稳定供应5吨鲜果。

　　如何把成本降下来

　　补上关键技术短板，促进多渠道节本增效

　　采访中，记者听到最多的词是“高效”和“降成本”。

　　“高效设施农业的投入较高，想把成本降下来，掌握自主技术是关键。”翠湖农业科技有限公司科技部负责人刘雪介绍，在智能连栋温室的设计和建设方面，翠湖农业实现了设施国产化率80%，推动单位平方米建设成本降到2000元以下。但是跟一些设施农业发达国家相比仍有差距。

　　为了加快补上关键技术短板，翠湖农业联合相关科研单位，采用“揭榜挂帅”形式开展协同创新项目攻关。

　　“当前，我国设施园艺生产有三个矛盾需要解决，即温室大型化与降低运行能耗、结构选型与宜机化，以及传统经验管理与智慧决策之间的矛盾。”中国工程院院士、国家农业信息化工程技术研究中心首席科学家赵春江介绍，团队挂帅了“智能连栋温室数字化关键技术研究与应用”课题，重点应用信息技术手段，实现智能温室生产的全程数字化和自主化智慧管理。

　　团队已为翠湖农业量身打造了“感知—决策—控制”一体化数字服务平台——“首农翠湖工场数据管理平台”。“平台配套了自主研发的传感器，实现了环境精准感知、远程在线监测和信息反馈。”赵春江说，未来还将在智能化调控和精准作业方面应用自主研发的技术装备，逐步实现智能温室关键技术装备的国产化替代。

　　降成本的空间不小。刘雪介绍，围绕智能连栋温室，企业还开展了多项绿色优质生产关键技术研究与集成。比如，根据光照季节性变化，引入不同玻璃喷涂材料，夏季反射多余的光和热，冬季则增加自然透光率。通过调控环境策略，降低能源消耗。

　　我国设施园艺面积、产量均居世界前列。“设施园艺中近90%为设施蔬菜生产，约占全国蔬菜总面积的1/5，为有效保障‘菜篮子’产品季节性均衡供应发挥了重要作用。” 中国农业大学园艺学院教授高丽红说，也要看到，小拱棚、塑料大棚、日光温室等仍是国内设施栽培的主要形式。

　　《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》提出，加快传统优势产区设施改造提升。新技术、新设备赋能，正逐渐改变传统大棚劳动投入大、产出效益不高的局面。在四川旺苍县，去年全县投入涉农资金100多万元，对土棚进行“数智化”升级。

　　“过去浇地施肥要6个人，有了智能管理系统，效率倍增。”白水镇白水村有机蔬菜生产基地管理员胡明按下水肥一体机按钮，30分钟就浇完了一个大棚，“不仅省力，还可以节水节肥四成左右，单个棚每年省出两三千元。”今年基地10个大棚种上了苹果苦瓜、水果彩椒、香蕉西葫芦等网红蔬菜，每亩可增产500至1000斤。

　　类型丰富的现代农业园艺设施，让蔬菜四季供应有了持续可靠保障。农业农村部已编制全国设施蔬菜棚型结构与工艺技术图册，聚焦日光温室和塑料大棚，分区域明确了主推棚型结构，提出了设备配置清单和老旧设施改造的工艺做法，为推动设施蔬菜提档升级提供技术指引。“适应我国多样化气候类型，各地按设施结构性能合理安排适宜茬口和蔬菜种类，可以最大程度利用光热资源节约能耗。”高丽红说。

　　设施种植业未来什么样

　　供得上、品质优，满足多元场景保供需

　　谈及未来的设施种植业，高丽红说：“以最少的土地、能耗、人力等资源，产出最多的产品，这是理想中的状态。”在北京、上海等一些人口密集、消费能力强的都市地区，智能连栋温室和植物工厂在蔬菜的应急保供方面具有显著优势，有利于提升主要大中城市蔬菜自给水平。

　　作为未来设施种植业的方向，完全不受外界环境影响的植物工厂近年来备受关注。由中国农业科学院都市农业研究所自主研发的无人化垂直植物工厂，去年底在四川成都投入使用。工厂单层占地200平方米，作物栽培层数高达20层，年产量可达50吨以上，相当于60亩大田。目前在全国，规模以上植物工厂已达250多座。

　　针对一些特殊场景下的蔬菜需求，相关研发应用也方兴未艾。浙江省舟山海农海洋科技有限公司总经理张志刚带领团队承担了“海上菜园”项目，研发船用智能种植设备解决远洋渔船上新鲜叶菜缺乏的问题。

　　船上种菜，难在哪？“主要是空间小、人口多、维护成本高。”张志刚介绍，综合产量、营养上的性价比和操作便捷度，选择金玉兰菜作为船用栽培品种，单套设备占地仅0.5平方米，月产30斤，每斤成本不超过15元。设备现已升级到第五代，并在一些渔船上进行投放试用。

　　瞄准持续高产，张志刚有更细致的考虑，“下一步打算研发适用于商船领域的大型船用种植设备，建设4个分割舱做立体栽培，每周收一次菜，四五平方米的月产量可达500斤以上，船员们在海上就能吃到更多新鲜叶菜。”

　　现代设施种植，如何让“菜篮子”拎得更稳当？

　　在翠湖工场，2021年以来先后试验筛选140多个番茄品种，将市场上认可度高、色彩口感较为理想的品种进行大面积栽种。李树山介绍，二期项目中，9600平方米科研展示温室将引入黄瓜、草莓、蓝莓等更多品种进行栽培试验。

　　从“有没有”转向“好不好”，绿色优质蔬菜需求日益增长。“目前适于设施栽培的主要有茄果类、瓜类、豆类、绿叶菜类、芽菜类和食用菌类等，可达100多种，但主要集中在番茄、黄瓜、辣椒等十几种常见蔬菜。”高丽红说，同样是家常蔬菜，脆嫩绿甜的甘蓝、口感细嫩清香的华南型黄瓜、软肉型茄子等品种正获得更多消费者青睐，高品质番茄的价格能达到普通品种的3—5倍。

　　人多地少背景下，智慧农业赋能设施种植业的前景日益明朗。“5G、大数据、人工智能、云计算、机器人技术等逐渐应用于设施农业。”赵春江表示，从世界设施农业发展的现状与趋势看，关键在于环境和作物信息的精准感知、瞄准生长需求的精量调控和高效低损作业，这需要一系列完善的技术体系和装备支撑，仍有待长期的数据积累。

　　（卢天好参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年07月26日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《报告》：发挥经济减震器功能 保险业助力经济社会发展
　　人民网北京7月25日电 （记者杜燕飞）中国保险行业协会25日发布《2023中国保险业社会责任报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2023年，保险业发挥经济减震器和社会稳定器功能，做好“五篇大文章”，科技活动主体保险业务保单数量3.8亿件，为1.64亿户次农户提供保险保障4.98万亿元，大病保险覆盖人群达到12亿人，为跨境贸易服务提供保险保障1.97万亿美元，同比增长20%。…
向“新”而行 央企加大创新增强服务经济社会能力
　　人民网北京7月25日电 （记者杜燕飞）科技是第一生产力。国资委日前举行的中央企业负责人研讨班强调，要大力推进科技创新和产业创新，积极承担国家重大科技项目，推进新兴产业持续突破，纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展，持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展，全面实施“AI+”专项行动，进一步优化人才发展支持政策，加快建立完善精准、差异化、长周期的科技创新考核体系，布局新赛道、培育新动能。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部