河北滦平县
凝聚合力促振兴
2024年07月26日06:42 | 来源：人民网－人民日报
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为推动驻村工作队更好发挥作用，今年以来，河北省滦平县实施“3+1+N”帮扶力量强化模式，落实片区交流互促、部门联席互商、乡镇交叉互查等机制，及时了解驻村干部诉求，掌握思想动态，纾解心理压力，指导帮扶举措，实现了帮扶举措共商、难题共解、发展共谋，为推动乡村全面振兴注入了新动能。
“在学院党委支持下，我们投入10万余元帮助改造翻新村党群服务中心，捐赠价值14.5万元的暖气片……”在滦平县驻村工作座谈会上，河北旅游职业学院驻滦平县虎什哈镇西北沟村第一书记安福龙介绍。
滦平县委常委、组织部部长孙永生表示，通过开展“职能部门下基层”“党建共建助帮扶”等活动，凝聚了帮扶合力，提振了工作士气，促进了选派驻村干部下得去、融得进、干得好。
《 人民日报 》（ 2024年07月26日 18 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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