人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

河北滦平县

凝聚合力促振兴

白新营 张志锋
2024年07月26日06:42 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　为推动驻村工作队更好发挥作用，今年以来，河北省滦平县实施“3+1+N”帮扶力量强化模式，落实片区交流互促、部门联席互商、乡镇交叉互查等机制，及时了解驻村干部诉求，掌握思想动态，纾解心理压力，指导帮扶举措，实现了帮扶举措共商、难题共解、发展共谋，为推动乡村全面振兴注入了新动能。

　　“在学院党委支持下，我们投入10万余元帮助改造翻新村党群服务中心，捐赠价值14.5万元的暖气片……”在滦平县驻村工作座谈会上，河北旅游职业学院驻滦平县虎什哈镇西北沟村第一书记安福龙介绍。

　　滦平县委常委、组织部部长孙永生表示，通过开展“职能部门下基层”“党建共建助帮扶”等活动，凝聚了帮扶合力，提振了工作士气，促进了选派驻村干部下得去、融得进、干得好。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月26日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《报告》：发挥经济减震器功能 保险业助力经济社会发展
　　人民网北京7月25日电 （记者杜燕飞）中国保险行业协会25日发布《2023中国保险业社会责任报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2023年，保险业发挥经济减震器和社会稳定器功能，做好“五篇大文章”，科技活动主体保险业务保单数量3.8亿件，为1.64亿户次农户提供保险保障4.98万亿元，大病保险覆盖人群达到12亿人，为跨境贸易服务提供保险保障1.97万亿美元，同比增长20%。…
向“新”而行 央企加大创新增强服务经济社会能力
　　人民网北京7月25日电 （记者杜燕飞）科技是第一生产力。国资委日前举行的中央企业负责人研讨班强调，要大力推进科技创新和产业创新，积极承担国家重大科技项目，推进新兴产业持续突破，纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展，持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展，全面实施“AI+”专项行动，进一步优化人才发展支持政策，加快建立完善精准、差异化、长周期的科技创新考核体系，布局新赛道、培育新动能。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部