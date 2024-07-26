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广西促进海洋渔业全产业链融合发展

筑牢“蓝色粮仓” 助力农民增收

本报记者 庞革平
2024年07月26日06:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　夏日，广西壮族自治区防城港市辽阔的海面上，深海网箱和蚝排星罗棋布。

　　北部湾海域气候适宜、光照充足，能够开展水产养殖的时间长。近年来，广西完整准确全面贯彻新发展理念，保障水产品有效供给，促进农民增收，推进渔业优质高效发展。在全产业链融合发展中，“蓝色粮仓”建设取得新进展。2023年，广西水产品总产量达377万吨。

　　在防城港东湾，记者看到一个个庞大的镂空水泥模块整齐地堆放在海岸边。“这是用于渔业资源生态补偿的人工鱼礁，我们准备把它们投放到海洋牧场示范区里。”广西北部湾港防城港码头有限公司项目主管宋振彪说。

　　据了解，人工鱼礁建设既是保护、增殖海洋渔业资源的重要手段，也是改善、修复海洋生态环境的一项基础工程。人工鱼礁投到海里后，会长满大型藻类，藻类吸收海水中的氮、磷等，可以净化海水水质。人工鱼礁的表面还能形成极佳的饵料场，成为鱼类避敌、栖息和繁育的好地方。

　　据悉，广西累计投入资金2.26亿元，建设了4个国家级海洋牧场示范区，建造及投放人工鱼礁6000多个，有效促进海洋生态良好循环发展。

　　在广西沿海，渔业设施养殖较为普及。东兴市庆丰设施渔业产业示范区就是一个大型设施养殖体。示范区负责人冯文武介绍，设施养殖是一种集约化、标准化的现代渔业生产方式，通过设施建设提高养殖空间和水资源等利用效率，同时借助现代物联网技术，进行水温水质控制、精准投喂等智能化管理。

　　推动设施养殖离不开科技支持。广西深入实施水产绿色健康养殖技术五大行动，持续在海洋牧场示范区及周边海域放流各类海洋水生生物苗种，与高校和科研院所合作，建设教授工作站，共同构建科学经营的新模式、新技术示范基地。

　　“渔业+”融合发展迸发新活力。每逢节假日，防城港市沿海的涂海艺术村、白浪滩、金滩、白沙湾等热门旅游点都是游人如织，附近村庄的民宿一房难求。

　　不只在防城港，广西各地积极打造以渔文化为主题的渔旅融合升级版，休闲垂钓、渔事体验、民宿美食和科普教育等，让越来越多渔民吃上“旅游饭”。“三江稻田鲤鱼”“防城港金鲳鱼”等一批“桂字号”品牌，也成为助力渔民增收的新引擎。据统计，2023年，广西渔民人均可支配收入达22899元。

　　广西壮族自治区农业农村厅副厅长潘展东介绍，下一步，广西将发挥海洋资源丰富的优势，围绕水产种业培育、海产品精深加工、装备渔业、休闲渔业等，推动海洋渔业全产业链融合发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月26日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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