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酷暑时节 “铁路医生”检修忙

人民网记者 乔雪峰
2024年07月26日08:41 | 来源：人民网
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当前，正值暑运高峰期，民众出行热情高涨。记者从国铁集团获悉，全国铁路暑运自7月1日启动以来，截至目前已发送旅客超3亿人次。数据显示，自7月1日暑运启动至7月22日，全国铁路累计发送旅客3.07亿人次。

在圆满完成暑运前，承担铁路设备线路维修保养任务的大型机械设备，将陆续开始进入维修保养体检季，这些设备被职工们亲切地称为变形金刚“大黄蜂”。

进入7月以来，随着温度不断攀升，中国铁路北京局北京大机运检段检修库内一派繁忙景象。

在大机运检段三个巨大的检修库内，机器轰鸣、人头攒动。随着安全警示铃声的响起，八台电动架车机同步启动，一辆“大黄蜂”捣固车被缓缓抬高升起，十几名身着黄色马甲的工作人员迅速行动，将安全支撑装置快速摆放到位，随后将捣固车下的轮对、转向架从捣固车下推出，架车检修工作正式开始。

作为铁路暑运期间的忙碌人，大机运检段的干部职工们，必须在暑运2个月的时间内完成56台大型机械车辆设备的检修试验任务，全面排除设备故障隐患，调试设备作业性能，“强身健骨”，恢复“体力”。

据北京大机运检段副段长朱亚杰介绍，待到暑运结束，这些“大黄蜂”作为集中修会战的主力军，将以崭新的面貌、充沛的活力，奔赴各大铁路干线，对线路实施拉网式检查整修，有效消除设备隐患，提高设备质量，为即将到来的春运夯实铁路线路、提升设备运营质量而做好准备。

“大型养路机械设备科技含量高，集机械、液压、气动、电气于一身，车型种类不一、结构复杂、零部件成千上万，经过半年的紧张施工，设备难免会出现各种各样的问题，我们需要利用夏季2个月的时间，按照预检、洗车、入库检修、各系统静态检查验收、车辆标定和动态试验、整车验收等主要流程，在规定的时间内高标准完成所有设备的维修保养任务。”大机运检段检修车间副主任谭骁天说。

据了解，中国铁路北京局2024年内计划安排现代化大型机械设备完成京津冀铁路线路清筛500公里、更换轨枕3万余根、捣固9332公里、探伤10万余公里、打磨1.3万公里，助力“轨道上的京津冀”协同发展、降低物流成本、畅通物流秩序，满足企业和人民群众生产生活，赋能“新质生产力”，确保钢铁大动脉“经舒络活”。

(责编：乔业琼、高雷)
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