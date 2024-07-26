人民网北京7月26日电 （记者孙博洋）25日，中消协发布消费提示，儿童安全坐垫不是儿童安全座椅，一定要准确区分二者，选择儿童安全座椅，切不可贪图便宜和方便，忽视最重要的安全性能。

中消协相关负责人表示，近日，市场监管总局对制售儿童安全坐垫等不符合机动车儿童乘员用约束系统标准的问题产品开展整治，目前在售的儿童安全坐垫，根据其标称的产品结构、使用场所、安全性能等特点，均是非法制售的机动车儿童乘员用约束系统类产品。

据介绍，儿童安全座椅是指安装在乘用车上与后排座椅固定，在车辆行驶过程中保护宝宝安全的产品。《中华人民共和国未成年人保护法》规定，应当“采取配备儿童安全座椅、教育未成年人遵守交通规则等措施，防止未成年人受到交通事故的伤害”。儿童安全座椅必须符合强制性国家标准、获得强制性产品认证（CCC认证）且标注CCC认证标志后方可出厂销售，而市场上所谓儿童安全坐垫则为非法制售产品。

中消协认为，儿童安全坐垫不能代替儿童安全座椅。儿童安全坐垫与儿童安全座椅的最大区别是材质不同。儿童安全坐垫一般采用柔性或半刚性材料制成，因此它比儿童安全座椅更轻便，价格更低廉，更便于携带和收纳。但是，儿童安全坐垫的安全系带、卡扣等部件结构强度不足，低于安全标准要求，被曝光的多款安全坐垫样品承受不了动态试验产生的巨大惯性力，出现破损和座椅分离等情况。另外，儿童安全坐垫的柔性结构不能给幼童身体尤其是颈椎部位提供足够的保护。合格的幼童用安全座椅有合适形状的刚性头枕，可将幼童的头部限制在固定范围内，发生事故时，头部不会由于惯性而大幅度左右摆动，而柔性的安全坐垫完全无法提供相应的安全保护，致使幼童柔弱的颈椎很容易在事故中受伤。

中消协提醒广大消费者，要选择儿童安全座椅，拒绝儿童安全坐垫。在购买儿童安全座椅时，注意以下三点：

一看结构。选择安全座椅时，要观察座椅的结构，选择比较厚重结实的产品，特别是幼童的座椅一定要是刚性立体结构，有合适形状的头枕以保护头部。

二看连接。在安装方式选择上，尽量选择硬连接方式的安全座椅，发生紧急情况时座椅不容易移动，安全性更高。

三看标识。选购时应仔细查看产品的名称、合格证、说明书等，注意产品的适用年龄、认证情况等信息，根据儿童的实际体重或身高来选择合适的产品，国内产品合格证上应有3C认证，进口产品应有相应的ECE等权威的国际认证。

(责编：乔业琼、高雷)

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