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家具领域新强制性国标发布 助力保障消费者健康安全

2024年07月26日08:41 | 来源：人民网
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人民网北京7月26日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，市场监管总局（国家标准委）近日修订发布了《家具结构安全技术规范》、《家具中有害物质限量》、《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》3项强制性国家标准，推动提升家具产品质量安全水平，助力保障消费者健康安全。

据市场监管总局相关负责人介绍，在家具结构安全方面，《家具结构安全技术规范》标准规定了倒圆倒角、零部件结合牢固性、锐边锐角、垂直活动部件、防脱落装置或警示标识、脚轮锁定和产品整体稳定性等基本安全性项目要求。同时，针对双层床、屏风、折叠翻靠床、实验室家具、卫浴家具、玻璃家具等产品的特点，提出了相应的安全性要求。标准发布实施将在保障家具使用者的人身安全方面起到重要技术支撑作用。

在限制家具有害物质方面，《家具中有害物质限量》标准规范了各类家具中有害物质限量的要求，增加了总挥发性有机化合物定义及限量值，明确了各类家具产品的可迁移有害元素重金属限量值，统一了邻苯二甲酸酯、多环芳烃、可分解芳香胺染料等检测指标，还提出了新的甲醛释放量无损检测方法。标准发布实施将为家具有害物质检测和结果判定提供统一依据，有助于推动提升家具产品质量安全水平。

在保障特殊人群安全方面，《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准适用于所有0岁至14岁婴幼儿及儿童家具产品质量安全的管控，规定了材料、结构、阻燃性能、电气安全、有害物质限量、警示标识等通用安全要求，以及儿童高椅、双层床/高床、童床和折叠小床、婴儿床、软体家具等特定产品安全要求和相应的试验验证方法。标准的发布实施将有助于规范婴幼儿及儿童家具产品的设计、生产和销售，为保障婴幼儿及儿童的健康安全提供技术支撑。

(责编：乔业琼、高雷)
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