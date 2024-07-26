人民网记者 王绍绍

在北京品尝地道的烤鸭，感受古都的历史韵味；在上海外滩驻足，欣赏城市的璀璨夜景与现代风貌；在广州品尝丰富的早茶，体验岭南文化的悠闲与惬意……近期，越来越多的国际友人在社交媒体上讲述着他们在中国旅游的亲身体验，海外社交平台形成“China Travel”热潮。

当前，中国72/144小时过境免签政策适用国家范围已达54国。国家移民管理局相关负责人介绍道：“随着中国免签‘朋友圈’有序扩容，国际航班班次增加，外国游客来华旅游意愿提升，入境游市场加快复苏，产业发展蓬勃向好。”

根据国家移民管理局数据，今年上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中，通过免签入境854.2万人次，同比增长190.1%。中国旅游研究院发布的《中国入境旅游发展报告（2023-2024）》也显示，海外游客对来华航班和住宿的搜索量显著提高，潜在来华旅游需求空前高涨，2024年我国入境旅游市场发展态势持续向好。

外国游客利用免签政策和便捷的交通网络，在短时间内高效游览多个城市，体验不同的文化和风景。各地文旅市场也纷纷推出创新消费场景，吸引外国游客打卡观光。

上海正打造中国入境旅游第一站，推出10条“看上海·游中国”精品线路产品，挖掘本地独特的旅游场景；张家界在承接入境游流量方面持续探索，举办湖南国际文化旅游节，吸引了来自全球各地的合作伙伴；青岛充分利用“外国旅游团乘邮轮入境免签”利好，引导邮轮企业在现有国内外邮轮航线基础上，结合“好客山东”“好品山东”区域公共品牌建设，打造“海上看山东”近海游品牌……

“China travel”热潮给消费市场注入新活力，成为经济发展的又一引擎。业内专家表示，大力发展入境旅游，对带动中国旅游业整体水平提升、拉动经济和消费、促进对外开放、传播中华优秀传统文化和文明成果具有十分重要的意义。

从三亚北行至黑龙江，从繁华大都市到特色小城区，随处可见一张张外国面孔。外国游客在故宫、大唐不夜城、拙政园里身穿汉服漫步，感受古色古香的“中国美学”；在义乌小商品批发市场、各个城市的商场、景区内开启“买买买”模式，选购创意足、质量好的“中国商品”；在各个城市的大街小巷里“Citywalk”（城市漫步），发出“好city啊！”的感慨……全国各地的外国游客“浓度”越来越高，玩法越来越多。

北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院教授吴丽云表示，入境旅游业的发展将为我国经济发展注入活力，直接拉动旅游消费，带动相关产业的繁荣，也为当地创造了更多的就业机会和商机。

“要构建一整套对外国游客友好的公共服务体系，在签证、交通、支付、网络、语言等方面为外国游客提供便利性；此外，要提供符合国际标准的高品质入境旅游产品和服务体验。”中国旅游协会旅游营销分会副会长葛磊建议。

为进一步便利外国游客的支付，提升其旅行体验，北京、上海等地酒店升级境内外银行卡受理终端机，并逐步扩展外币兑换服务，为外籍来华人员刷卡支付、现金支付提供便利。目前，北京市多处景区及酒店均已按要求完成外币兑换点、ATM机、外卡POS机的增设工作。

“China Travel”热潮不仅展现了中国的多元文化与独特魅力，也为消费市场注入了新活力，成为推动经济发展的重要引擎，同时还为世界了解中国打开了一扇更加宽广的窗口。

业内专家表示，入境旅游还要进一步做好入境产业生态重建、旅游产品迭代创新、旅游服务环境显著提升、对外营销推广机制变革、对客解说传播能力优化等一系列工作，需关注细分市场方面的理性选择，推进现有政策的持续优化。

(责编：乔业琼、高雷)

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