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长江十年禁渔保持高压严管态势 上半年禁捕管理秩序总体平稳

2024年07月26日08:41 | 来源：人民网
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人民网北京7月26日电 （记者王天乐）记者从农业农村部获悉，今年以来，各级农业农村（渔政）部门坚决落实《国务院办公厅关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的意见》（以下简称《意见》），持续加强常态化执法监管，进一步强化跨区域、跨部门联合执法，上半年禁捕管理秩序总体平稳。

《意见》强调，各地各有关部门要健全执法协作机制，强化跨区域、跨部门执法合作，保持高压严管态势，消除非法捕捞隐患，打击整治违规垂钓，加强执法能力建设，持续加强执法监管；要加强珍稀濒危物种保护，开展重要栖息地修复，加强资源调查监测，加强外来物种防治，加快推进生态修复。

农业农村部相关负责人介绍，今年各地组织开展长江“春季护渔”区域会战、“一江一口两湖”专项巡航等系列执法行动，累计出动渔政船艇6.8万艘次、执法人员90.7万人次，查办非法捕捞行政案件2545起，查获涉案船舶705艘，清理违规网具8.98万张（顶），取缔涉渔“三无”船舶2742艘，并会同公安机关成功侦破江苏“4.07”太湖洪泽湖大马力快艇非法捕捞、四川“3.21”老江坝非法捕捞等一系列大案要案，全链条摧毁一批“捕运销”非法捕捞犯罪团伙，始终保持高压严管态势。

“随着长江十年禁渔工作持续深入推进，涉渔违法违规行为出现了偶发性非法捕捞持续减少、团伙化非法捕捞案件占比波动、地下非法销售行为更加隐蔽等新趋势。”该负责人介绍，各级农业农村（渔政）部门将会同公安、市场监管等执法力量，紧盯非法捕捞销售长江野生鱼的高发时段、重点水域、多发区域，常态化加强水上巡查、岸上排查、市场抽查，适时组织长江“秋季护渔”区域会战等专项执法行动，重点加强对团伙化、链条式、跨区域非法捕捞案件的侦查侦办，严厉打击大马力快艇跨省“游击”偷捕等团伙惯犯和潜水电捕鱼等非法捕捞新花样，确保长江十年禁渔行稳致远取得扎实成效。

(责编：乔业琼、高雷)
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