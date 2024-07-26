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油价年内第5次下调 多地92号汽油重回“7元时代”

2024年07月26日08:50 | 来源：人民网
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人民网北京7月26日电 （记者杜燕飞）国家发改委25日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自7月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低145元、140元。全国平均来看，92号汽油每升下调0.11元，95号汽油每升下调0.12元，0号柴油每升下调0.12元。

至此，国内油价迎来年内第5次下调，国内油价呈现“7涨5降3搁浅”格局，多地92号汽油价格重回“7元时代”。据测算，以油箱容量为50升的普通私家车计算，车主加满一箱92号汽油将少花5.5元。

多家分析机构表示，本轮成品油调价周期内，国际原油价格走势较为震荡，但整体呈现下行走势。据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（7月11日—7月24日），受需求低迷、原油库存充裕、地缘政治溢价削减等因素影响，国际油价震荡下降。

下一次成品油调价窗口将于8月8日24时开启。隆众资讯成品油分析师李彦在接受人民网记者采访时表示，以当前国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现下调趋势。展望后市，近期市场对经济和需求前景的担忧情绪仍难消除，且中东局势出现一定缓和迹象，叠加此前油价走跌积累的跌幅，预计下一轮成品油价格下调概率较大。

金联创成品油分析师王延婷告诉人民网记者，进入新一轮成品油调价周期后，原油变化率依然延续负向变动。短期内，国际原油价格走势依然较为震荡，预计国内成品油价格将迎来“两连跌”。

国家发改委价格监测中心预计，短期内需求低迷和供应充裕将继续主导国际油价窄幅震荡下行。

附：各地92号汽油最高零售价格

海南海口：92号汽油9.1元/升

西藏拉萨：92号汽油8.86元/升

辽宁沈阳：92号汽油8.14元/升

云南昆明：92号汽油8.14元/升

贵州贵阳：92号汽油8.12元/升

四川成都：92号汽油8.08元/升

重庆：92号汽油8.05元/升

广西南宁：92号汽油8.05元/升

广东广州：92号汽油8.01元/升

湖北武汉：92号汽油8元/升

河南郑州；92号汽油8元/升

北京：92号汽油7.99元/升

甘肃兰州：92号汽油7.99元/升

河北石家庄：92号汽油7.98元/升

天津：92号汽油7.98元/升

江苏南京：92号汽油7.96元/升

浙江杭州：92号汽油7.96元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.95元/升

吉林长春：92号汽油7.95元/升

上海：92号汽油7.95元/升

山东济南：92号汽油7.95元/升

福建福州：92号汽油7.95元/升

江西南昌：92号汽油7.95元/升

青海西宁：92号汽油7.95元/升

安徽合肥：92号汽油7.94元/升

湖南长沙：92号汽油7.94元/升

山西太原：92号汽油7.93元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.92元/升

宁夏银川：92号汽油7.89元/升

陕西西安：92号汽油7.87元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.77元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站

(责编：乔业琼、高雷)
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