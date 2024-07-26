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长江源河流水量总体呈上升趋势

2024年07月26日09:07 | 来源：新华社
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新华社西宁7月24日电（记者史卫燕 陈杰 田中全）24日，由水利部长江水利委员会长江科学院组织的2024年江源综合科学考察正在进行中。科考队员在长江南源当曲、长江干流通天河流域等地监测发现，近年来这些河流径流量明显增加，水位上涨。

来自青海省水文水资源测报中心的科考队员时璐介绍，长江源地区自产水资源总量以地表水为主，从2005年以后总体转丰，特别是2017年以来增幅明显。

根据《青海省水资源公报》，青海长江流域近5年平均降水量较多年平均值增加19.5%，青海长江流域近5年的年均水资源量为261.7亿立方米，较1956年至2016年多年平均值偏多40%以上。

资料显示，长江流域近60年来气温显著升高，长江源区气候变化更加显著，升温速率约为全流域的两倍，极端降水发生频次和强度显著增加。

长江流域气象中心高级工程师秦鹏程告诉记者，未来长江源区暖湿化趋势仍将持续，但受有限观测资料和技术制约，对长江源区气候变化及其影响的分析结果尚存在较大不确定性，因此应进一步提高对江源气候变化及其影响的认识。

“水资源总量增加将带动三江源及下游地区生态环境进一步向好，但也会增加泥沙输移、带来河势演变，影响涉河工程、枢纽工程的稳定运行。”科考队员、长江科学院河流所副所长周银军说，未来可加强相关基本要素观测和基础研究，掌握气候变化下江源河流的水文过程变化规律及机制，科学判断未来水量变化和灾害风险。

(责编：王震、陈键)
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