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贷款利率创新低，对企业和购房人产生哪些影响

2024年07月26日09:11 | 来源：新华社
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新华社北京7月25日电（记者吴雨 桑彤 李倩薇）7月22日，新一期贷款市场报价利率（LPR）迎来今年第二次下降。降息政策一出，北京、上海、广州等地银行迅速跟进调整，南京等城市新发放的最低首套房贷利率已降至3%以下，为历史低位。

随着我国贷款利率连创历史新低，企业贷款利率也进入“3时代”，多地小微企业和个体工商户已享受到降息利好。

“LPR下降的第二天，银行客户经理就通知我，此前申请的房贷可以按最新利率执行，一共能节省利息4.53万元。”上海市民李女士告诉记者，她近期在上海市静安区大宁板块购买了一套二手房，7月上旬申请的300万元贷款很快就能放款了。

7月22日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，均较上一期下降10个基点。这是LPR年内第二次调整，2月份5年期以上LPR曾下降25个基点。

新发放的商业性个人住房贷款利率与5年期以上LPR挂钩。记者从工商银行、建设银行、交通银行、浦发银行、招商银行等多家银行了解到，当前上海地区首套房贷款利率下调为按3.4%执行，二套房利率根据不同区域按3.6%或3.8%执行。

在北京，不少银行新发放的首套房贷利率降至3.4%，二套房五环内的利率降至3.8%，五环外的利率降至3.6%；广州部分银行新发放的首套房贷款利率已下调至3.1%；二套房利率降至3.7%，更有一些外资行将最低房贷利率降至3%以下。

“取消全国层面房贷利率政策下限后，各地新发放房贷利率明显下行。5年期以上LPR下降将引导房贷利率进一步下行，有利于减轻房贷借款人利息负担。”中国民生银行首席经济学家温彬说。

对于存量房贷借款人而言，自重定价日后也能享受降息带来的利好。今年以来5年期以上LPR已累计下降35个基点，按100万元商贷、30年等额本息还款方式估算，今年两次降息可为借款人减少每月利息支出约200元，节省利息总额超7万元。

国金证券房地产行业分析师方鹏认为，降息后多地首套房贷利率已降至历史低位。房贷利率与租金回报率的差距持续收敛，购房者的观望情绪有望缓解。

专家认为，此次中国人民银行的降息举措，明确传递出稳增长、促发展的政策信号。

“我们有一笔70万元的建行贷款23日到账，正好赶上降息政策落地，最终审批下来的贷款利率比申请时低了不少。”在福建莆田经营着一家制鞋工厂的李在告诉记者，今年以来订单明显增加，融资需求相应增大，工厂面临不小的财务成本压力。如此迅速享受到降息利好，让李在对下阶段工厂扩大经营有了信心。

“LPR下调后，我们第一时间调整了一批即将放款的企业贷款利率，这几天以3.1%的1年期贷款利率，已为近百户小微企业及个体工商户发放贷款超亿元。”建设银行福建省分行普惠金融业务部副总经理邱世斌介绍，7月以来，该行新发放普惠小微企业贷款111亿元、加权平均利率为3.53%，同比下降15个百分点。

今年上半年，实体经济贷款利率继续保持下行态势。1月至6月新发放企业贷款利率在3.7%左右，同比明显下行。在此背景下，企业融资的稳定性也在不断提升。上半年，企（事）业单位贷款增加11万亿元，其中中长期贷款占比超七成。

“5年期以上LPR下降有助于降低实体经济中长期融资成本，进一步促进中长期贷款投放。”温彬表示，LPR是贷款利率定价主要参考基准，LPR下降将带动实体经济融资成本进一步稳中有降，激发信贷需求，促进企业投资。

消费者也感受到减轻利息负担的利好。

成都市民张先生打算贷款购置一辆国产新能源汽车，他看到LPR下降很高兴。“4S店的销售人员说，同样是20万元、1年期的车贷，现在与去年同期相比，每个月利息可以少近百元，一年节约近千元。”

“降低消费者的利率负担，有助于促进消费，特别是包括购车、装修等在内的大宗消费，这也给银行带来拓展个贷业务的机遇。”成都银行个人金融部负责人表示，LPR下调后该行已及时作出调整，该行消费贷产品的利率从年初的3.4%起降至目前的3.0%起，较去年同期下降约50个基点，处于历史低位。

上海金融与发展实验室主任曾刚认为，LPR下降有助于稳增长、降成本和提信心，随着降息政策精准落地，企业和居民融资成本进一步降低，拉动投资和消费增长，持续为经济发展添动力。

(责编：王震、陈键)
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