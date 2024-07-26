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我科学家观测到宇宙最高能量伽马谱线

2024年07月26日09:11 | 来源：科技日报
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科技日报北京7月25日电 （记者陆成宽）近日，中国科学院高能物理研究所牵头的科研团队通过分析极目空间望远镜和费米卫星的联合观测数据，在伽马暴中发现能量高达37兆电子伏的伽马射线谱线。这是迄今观测到的宇宙天体产生的能量最高、证据最确凿的谱线。相关研究成果25日以封面论文形式发表在《中国科学：物理学 力学 天文学》（英文版）上。

伽马射线暴是宇宙中最剧烈的爆炸现象，它在几秒钟内释放的能量，超过太阳一生释放的能量总和，被称为宇宙中最强大的事件。学术界普遍认为，伽马射线暴由大质量恒星的核心坍缩或两颗极端致密天体并合而产生。近年来，我国发射了一系列空间望远镜开展伽马暴观测研究，比如慧眼卫星、“怀柔一号”极目系列卫星、爱因斯坦探针卫星以及中法天文卫星等。

此次，研究团队对迄今最亮伽马暴开展了详细的能谱分析和谱线搜索工作，并开展了大量的探测器本底研究和仪器效应分析等工作，成功提取出精准可靠的伽马暴能谱。

“经过严谨分析，我们发现该伽马暴的能谱中存在一条演化规律的发射线谱线，谱线的能量和光度均随时间以幂律演化。”论文通讯作者、中国科学院高能物理研究所研究员熊少林说，这为谱线的真实性以及谱线起源于该伽马暴提供了最坚实的证据。令人更意外的是，在伽马暴主暴阶段谱线能量高达37兆电子伏，这是迄今探测到的宇宙天体产生的最高能量谱线。

熊少林表示，这些发现为破解伽马暴及相对论性喷流产生之谜提供了全新的重要线索，是伽马暴观测研究的里程碑。

(责编：王震、陈键)
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