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从靠天吃饭到吃科技饭

——江西大力推广菌根共生稻新品种“赣菌稻1号”

魏依晨
2024年07月26日09:14 | 来源：科技日报
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近日，科技日报记者跟随江西省科技特派团修水水稻团（以下简称“水稻团”）成员、江西省农业科学院水稻研究所（以下简称“水稻所”）专家，一同前往江西省九江市修水县山口镇。专家们要为当地的菌根共生稻新品种“赣菌稻1号”测产。

晌午时分，车辆驶入该镇桃坪村。晴空下，青山江将数千亩高标准稻田围成一个“聚宝盆”。广袤的稻田里，稻穗低垂，粒粒饱满，微风吹过，层层稻浪闪烁着金色的光芒。

“到了。”水稻所副所长黄仁良说道。

“先喝口水，再到田里去吧！”站在田埂旁不远处，一名肤色黝黑、体格结实的男子立刻迎了上来。他是当地的种粮大户，也是新三熹农业开发有限公司的负责人罗忠义。今年，正是在他的田里进行100亩“赣菌稻1号”展示示范试种。

“不了！”黄仁良看到收割机已“跃跃欲试”，迫不及待要将丰满的稻穗揽入怀中。

“会不会担心收成不好？”记者问罗忠义。

“我们种地的，都是靠天吃饭，不担心是假的，但也只能担心。”罗忠义说。

前不久，江西多地发生洪涝灾害，罗忠义的稻田也没能幸免。

“山里的水，来得急去得也快。三天之内问题不大，超过三天，对水稻结实就有影响了。”罗忠义说，在种这片试验田之前，江西省农业科学院的专家就告知过他，“赣菌稻1号”除了能够实现菌根高效共生、减肥增产，还有一个重要特性——抗淹抗旱。但前阵子洪涝凶猛，罗忠义心里没底。

随着一声“开始”，收割机挥动大臂，开始作业。

经过现场收割、面积丈量、过磅称重、水分测定、质量检测、数据统计等一系列流程，专家组现场给出实收实测的结果：即使在连续遭遇雨洗花和洪灾下，“赣菌稻1号”亩产干谷依旧达到了461.4公斤。

“今年天气恶劣，我种的其他早稻品种都要亏钱，‘赣菌稻1号’的产量已经超乎我的想象了。没想到这种情况还能丰收，现在种粮真的是吃科技饭啊。”罗忠义脸上堆着笑容，说他明年要在山口镇将该品种扩种至2000亩以上。

“根系越宽越深，这就意味着它吸收营养的效率提高，也达到了水稻减肥增效的效果。这里受灾有些重，但亩产结果在我们的预测范围内。”黄仁良说。

依靠科技的力量，菌根技术在赋能乡村振兴上有了更多可能。在江西省科技厅和江西省农业科学院的支持下，水稻团在修水县主产粮乡镇进行新品种新技术的推广，许多种粮户都从中受益。当地企业江西康养源农业开发有限公司利用菌根技术，研发了以“赣菌稻”为原料的米奶，并联合像罗忠义这样的种粮大户，扩大菌根水稻的种植面积，共同打造赣菌稻山口育种基地。

修水县科技局党委书记余秋锋表示，未来，要进一步加强稻米企业在市场应用端的创新研发，在稻米产业建链、延链、强链等方面全方位进行科技赋能。

(责编：王震、陈键)
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