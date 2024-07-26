科技日报北京7月25日电 （记者陆成宽）记者25日获悉，在中国氢能联盟2024氢能专精特新创业大赛决赛暨氢能专精特新产业大会上，国家能源局科技司发布了《中国氢能发展报告（2023）》（以下简称《发展报告》）。《发展报告》聚焦国内外技术和产业发展，系统梳理了2023年氢能产业发展现状，并对我国2024年氢能产业发展进行了展望。

《发展报告》指出，2023年，中国氢能产业稳中求进，坚持创新驱动发展，加快氢能创新体系建设，持续完善产业发展基础性制度体系，为构建清洁低碳、安全高效的能源体系作出积极贡献。世界氢能发展方面，氢能产业发展战略不断更新，氢能产量保持增长态势，氢能国际贸易加快部署，国际氢能价格持续下降，多元场景试点加速落地，关键核心装备迭代加快。我国氢能发展方面，各地陆续出台氢能指导政策，氢能供需规模保持平稳，国际合作模式加速探索，清洁供给体系逐步完善，多元应用加快创新发展，自主研发水平显著提升。

《发展报告》显示，我国氢能整体规模保持平稳，产业集聚效应趋势凸显。截至2023年底，全国氢气产能超4900万吨/年，产量超3500万吨，同比均增长约2.3%，主要作为合成氨、甲醇，以及炼化等工业过程中的中间原料。煤制氢、天然气制氢和工业副产氢仍是我国氢气供应的主要来源，电解水制氢稳定发展，产能达到45万吨/年，产量约30万吨。

《发展报告》指出，2024年中国氢能产业要强化政策引领，推动产业健康有序发展；强化基础研究，提升关键核心技术水平；强化示范推广，有序推动多元化产业化；强化合作交流，赋能产业链高质量发展，逐步打造能源领域新质生产力，推动氢能在支撑能源结构转型中发挥积极作用。

据悉，《发展报告》由国家能源局科技司会同北京国氢中联氢能科技研究院联合行业相关机构和专家共同编制。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经