人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《中国氢能发展报告（2023）》出炉

2024年07月26日09:14 | 来源：科技日报
小字号

　　科技日报北京7月25日电 （记者陆成宽）记者25日获悉，在中国氢能联盟2024氢能专精特新创业大赛决赛暨氢能专精特新产业大会上，国家能源局科技司发布了《中国氢能发展报告（2023）》（以下简称《发展报告》）。《发展报告》聚焦国内外技术和产业发展，系统梳理了2023年氢能产业发展现状，并对我国2024年氢能产业发展进行了展望。

　　《发展报告》指出，2023年，中国氢能产业稳中求进，坚持创新驱动发展，加快氢能创新体系建设，持续完善产业发展基础性制度体系，为构建清洁低碳、安全高效的能源体系作出积极贡献。世界氢能发展方面，氢能产业发展战略不断更新，氢能产量保持增长态势，氢能国际贸易加快部署，国际氢能价格持续下降，多元场景试点加速落地，关键核心装备迭代加快。我国氢能发展方面，各地陆续出台氢能指导政策，氢能供需规模保持平稳，国际合作模式加速探索，清洁供给体系逐步完善，多元应用加快创新发展，自主研发水平显著提升。

　　《发展报告》显示，我国氢能整体规模保持平稳，产业集聚效应趋势凸显。截至2023年底，全国氢气产能超4900万吨/年，产量超3500万吨，同比均增长约2.3%，主要作为合成氨、甲醇，以及炼化等工业过程中的中间原料。煤制氢、天然气制氢和工业副产氢仍是我国氢气供应的主要来源，电解水制氢稳定发展，产能达到45万吨/年，产量约30万吨。

　　《发展报告》指出，2024年中国氢能产业要强化政策引领，推动产业健康有序发展；强化基础研究，提升关键核心技术水平；强化示范推广，有序推动多元化产业化；强化合作交流，赋能产业链高质量发展，逐步打造能源领域新质生产力，推动氢能在支撑能源结构转型中发挥积极作用。

　　据悉，《发展报告》由国家能源局科技司会同北京国氢中联氢能科技研究院联合行业相关机构和专家共同编制。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《报告》：发挥经济减震器功能 保险业助力经济社会发展
　　人民网北京7月25日电 （记者杜燕飞）中国保险行业协会25日发布《2023中国保险业社会责任报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2023年，保险业发挥经济减震器和社会稳定器功能，做好“五篇大文章”，科技活动主体保险业务保单数量3.8亿件，为1.64亿户次农户提供保险保障4.98万亿元，大病保险覆盖人群达到12亿人，为跨境贸易服务提供保险保障1.97万亿美元，同比增长20%。…
向“新”而行 央企加大创新增强服务经济社会能力
　　人民网北京7月25日电 （记者杜燕飞）科技是第一生产力。国资委日前举行的中央企业负责人研讨班强调，要大力推进科技创新和产业创新，积极承担国家重大科技项目，推进新兴产业持续突破，纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展，持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展，全面实施“AI+”专项行动，进一步优化人才发展支持政策，加快建立完善精准、差异化、长周期的科技创新考核体系，布局新赛道、培育新动能。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部